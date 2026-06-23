"Neki nisu imali vremena ni da preslušaju": Ivana Boom Nikolić razočarana kolegama, odbile da snime duet sa njom

Ivana Boom Nikolić otkrila je da su neki kolege odbili da poslušaju njene demo snimke.

Izvor: MONDO

Pjevačica Ivana Boom Nikolić na promociji svog prvog albuma otkrila je da pojedine kolege nisu željele ni da poslušaju demo snimke koje im je poslala kako bi došlo do eventualnog dueta.

Ipak, pjevačica je uspjela da snimi čak tri dueta na novom albumu sa sjajnim izvođačima, a istakla je da svim kolegama želi mnogosreće.

"Bilo je nekih koji nisu imali vremena da čuju duete uopšte, ali uvijek poštujem svačiji stav. Razumijem da dosta kolega radi i da nema vremena možda čak ni da posluša demo koji bi mu poslali za saradnju. Ne uzimam za zlo nikome. Svima želim sreću i biće prilike da sarađujemo. Volim duete koje su neočekivane. Drago mi je što smo uspjeli da spojimo nespojivo", rekla je Ivana kroz smijeh.

Poslušajte njenu cijelu izjavu:

Pogledajte 01:13 "Nisu ni poslusali demo snimke, kazu nemaju vremena": Ivana Boom Nikolic razocarana u kolege, odbili duet sa njom Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"Ne mogu da vjerujem da je došao dan da se desila promocija. Dočekujem kolege. Radujem se da svi premijerno čujete drugi dio albuma, četiri nove pjesme. Potrudila sam se sa svojim saradnicama da sada bude izbačeno. Pauza samo od mjesec dana između prvog i drugog albuma", rekla je Ivana i otkrila da je plakala od sreće.

"Jeste, sada će ponovo biti. Kada sam sve vidjela, vjerujte da sam na ivici suza cio dan", rekla je ona.

Poslušajte njenu izjavu:

Pogledajte 01:25 Ivana Boom Nikolic na ivici suza: Izbacila album prvenac, pa nam otkrila kako se oseca Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Podsjetimo, među prvima na Ivaninu promociju došla je njena sestra koja se retko pojavljuje u javnosti. Pjevačica nije skidala osmijeh sa lica dok je pozirala sa njom.