MARIJA ŠERIFOVIĆ O DRUGOM DJETETU! Otkrila kakvu je odluku donijela i zašto: Biće to dugotrajna borba

Marija Šerifović otkrila je da li planira drugo dijete, ali i zašto je donijela takvu odluku.

Izvor: Instagram/serifovic

Pjevačica Marija Šerifović koja je sredinom decembra 2023. godine u tajnosti dobila sina uz pomoć surogat majke svaki slobodan trenutak koristi kako bi bila s nasljednikom kom je dala ime Mario. Kad napravi pauzu od obaveza i nastupa, rado otputuje sa sinom u toplije krajeve odakle se oglasi na mrežama.

Ona je nedavno održala u koncert u Švedskoj u gradu Helsinborgu, nedaleko od Malmea, na kojem joj se kao specijalna gošća pridružila i Teya Dora, naša ovogodišnja predstavnica na Evroviziji, a prije izlaska na binu prisutnim medijima je otkrila da li planira drugo dijete.

"U ovom trenutku ne i za sada ne. Sada, ako se želje promijene, što da ne? Ali, za sada ne. Kažu da su djeca naši učitelji, neki vjeruju da je obrnuto, a ja vjerujem da je baš tako. Gotovo sam sigurna da će me Mario naučiti mnogim stvarima, da će to biti jedna dugotrajna borba između strijelca i škorpije, ali na kraju krajeva, nešto je do vaspitanja, nešto ide iz kuće, a nešto naprosto mora da se prepusti višim silama, a na nama kao roditeljima je samo da se prekrstimo i da gledamo", rekla je Marija.

Izvor: Instagram printscreen / serifovic

Ona je ovom prilikom istakla i da je njena majka Verica Šerifović bolja kao baka nego kao mama.

Pjevačica je nedavno otkrila i kako je dječak dobio ime: "Željela sam da se zove na slovo 'M' i ja sam željela da se zove 'Max'. Onda naravno, moje drugarice seljanke su rekle: 'Da daš djetetu ime, da se zove kao kuče'. Zbog trenutka procesa, papirologije dok smo bili u bolnici, to se sve mora popuniti i došla je žena i pitala kako se zove. Svi su krenuli da smišljaju na slovo 'M' i neko je rekao: 'Mario' i ja sam samo rekla: 'Pišite Mario'. Lijepo mi je. Nadam se da te neće biti blam što se zoveš Mario, a mama ti se zove Marija. Slatko mi je", priznala je pjevačica za svoj kanal na Jutjubu.

Neodoljivi dječak, Mario, rođen je u Los Anđelesu i na prvi pogled je osvojio srca svih članova porodice, a Marija je jednom prilikom govorila o ugovoru koji ima s njegovim ocem.