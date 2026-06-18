Lena je objavila nekoliko fotografija sa prijateljima sa kojima je proslavila kraj jednog važnog životnog poglavlja.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Naslednica pop zvijezde Goce Tržan, Lena, uspješno je privela kraju svoje školovanje u državnoj gimnaziji. Ovaj prelomni životni trenutak krunisala je glamuroznom maturskom večeri, a prelijepe uspomene i fotografije podijelila je sa svojim pratiocima, izazvavši lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama.

Maturantkinja privukla je sve poglede u upečatljivoj cvjetnoj toaleti koja je napred bila skrojena kao mini-haljina, dok je sa zadnje strane imala raskošan, dugački šlep koji se od struka elegantno spuštao do poda. Romantični motivi na materijalu savršeno su naglasili njenu mladalačku energiju, otmenost i prirodni šarm, pa su se u komentarima mnogi usaglasili sa tim da je Gocina ćerka izrasla u pravu lepoticu.

Vidi opis Kolaps zbog ćerke Goce Tržan u Beogradu: Lena se u ovom izdanju pojavila na maturi, sve oči uprte u nju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Instagram.comlenamariinkovic Br. slika: 14 14 / 14

Slavlje sa dečkom fudbalerom

Lena je na svom profilu pokazala nekoliko kadrova sa bliskim prijateljima sa kojima je obilježila završetak ove važne životne etape, ali najviše pažnje privukle su fotografije na kojima pozira sa svojim izabranikom, mladim fudbalerom Vukašinom Jovanovićem.

Očekivano, među prvima ispod objave ostavila je komentar njena majka, Goca Tržan, koja je bila preplavljena emocijama zbog velikog uspjeha svoje mezimice.

"Majkino", kratko je napisala pjevačica uz zaljubljeni emotikon, jasno stavljajući do znanja koliko je ponosna na svoju nasljednicu.

Nakon Gocine poruke, uslijedio je pravi stampedo čestitki ostalih korisnika, dok su se pohvale na račun Lenine ljepote i originalnog modnog odabira neprestano nizale.