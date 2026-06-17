"Ne zovi me više": Skandal u emisiji kod Sanje Marinković, pjevačica pobjesnila na voditeljku zbog Stanije

Tokom jedne emisije u kojoj je pjevačica bila gost, došlo je do sukoba kada je pjevačica spomenula starletu Staniju Dobrojević.

Izvor: Youtube printscreen/RTV Pink Official

Sanja Marinković, poznata TV voditeljka, u više navrata bila je u centru pažnje zbog sukoba sa gostima u svojoj emisiji "Magazin in".

Tokom jedne emisije u kojoj je Maja Nikolić bila gost, došlo je do sukoba kada je pjevačica spomenula starletu Staniju Dobrojević, na šta joj je voditeljka rekla da ne spominje osobe koje nisu u studiju.

Nedugo zatim, Sanja je pomenula "promiskuitetne fotografije Dare Bubamare", a Maja je iskoristila priliku da skrene pažnju voditeljki da je sada ona ta koja pominje ljude koji nisu gosti emisije.

- Sanja, pošto si mi se tako obratila, nemoj me više zvati ni za jednu emisiju - rekla je Maja nakon kratke rasprave.

- Ako hoćeš da poštuješ emisiju, da budeš gost, budi. Ako nećeš, nemoj - odgovorila joj je Sanja.

Maja: "Sanja je retko glupa, bezobrazna voditeljka"

Pjevačica je napustila emisiju i izašla iz studija, a kako je tad istakla, poručivši da više neće gostovati kod Sanje.

- Mene je Sanja Marinković uvrijedila kada sam gostovala kod nje u emisiji 2015. godine, odmah nakon emisije ja sam za nju rekla sve što sam imala. Ona sve goste u emisiji, a pretežno žene vrijeđa. Njena izjava da se zahvaljuje ženama što se prave manje glupe nego što jesu je sramna. Ja sam izjavila da je ona retko glupa, bezobrazna voditeljka koja je uz to i ološ i kompleksaš. Stojim i danas pri toj izjavi. Ona iseče delove iz emisije i na kraju ispadne da sam ja rekla ono što nisam rekla. Prosto tako iseče da bi neko ispao glup - rekla je Maja nedavno.

(N portal / MONDO)