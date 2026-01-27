logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pjevačica tvrdi da je telefonom usnimila duh pokojne majke: "Samo je otišla u drugu dimenziju"

Pjevačica tvrdi da je telefonom usnimila duh pokojne majke: "Samo je otišla u drugu dimenziju"

Autor Ana Živančević
0

Jovana Tipšin prisjetila se jedne zanimljive anegdote.

Jovana Tipšin tvrdi da je telefonom usnimila duh pokojne majke Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Jovana Tipšin otkrila je da vjeruje kako je vidjela duh svoje pokojne majke, kao i da je kamerom uspjela da zabilježi trenutak koji je na nju ostavio snažan emotivni trag.

Majka Jovane Tipšin preminula je 2021. godine u 81. godini, a pjevačica se tada od nje oprostila dirljivim i emotivnim riječima.

O ovom neobičnom iskustvu Jovana je govorila veoma otvoreno, ističući da joj se sve dogodilo potpuno neočekivano i da je taj trenutak duboko uticao na nju.

"Desilo mi se da sam dobila poziv kada je moj bivši dobio dijete da dođem na proslavu. I sad sjedim na klupi sa sestrom, i pričam na telefon i vidim prolazi žena, a ja vičem: 'Evo je mama!' Ona kaže: 'Kakva mama, šta je s tobom ženo?!' U tom trenutku je prošlo godinu i po dana otkad je umrla žena. Ja spustim slušalicu i snimim ženu. Ta žena se nije okrenula. Bila je isto obučena kao moja mama, ista kosa, tašna i saplela se... Ulazi u zgradu za koju moraš da imaš šifru ili ključ da bi otvorila. Ona je samo otvorila i otišla u drugu dimenziju i više je nikada nisam vidjela. Nikada. Ja pošaljem snimak mojoj braći, sestri. Oni mi kažu: 'Odakle ti ovaj snimak, gdje je mama žurila ovako?' To je stvarno... Nemam riječi...", rekla je Jovana za Adria TV.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Jovana Tipšin majka duh

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ