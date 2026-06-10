Otkrivena zarada Teodore Džehverović: Reklame naplaćuje 500 eura, a sad stigli podaci iz APR-a

Teodora Džehverović je uspjela da ostane u plusu sa zaradom i troškovima od pjevanja, a dodatno zarađuje od reklama na Instagramu, gdje objave na storiju naplaćuje 500, a na profilu 700 eura.

Izvor: Instagram/ teodoradzehverovic/screenshot

Pjevačica Teodora Džehverović godinama posluje preko firme "Teomusic", a prema podacima Agencije za privredne registre, ne ostvaruje veliku dobit od zarade. Ona redovno nastupa, a novac štedi i ulaže u nekretnine.

Prema podacima iz APR-a, Teodora je tokom 2025. godine prihodovala svega nešto više od 4 miliona dinara.

S druge strane, imala je i troškove od skoro 3 i po miliona dinara. Na kraju, pjevačica je ostvarila neto dobitak od 760.000 dinara, odnosno približno 6.500 eura.

"Reklame naplaćujemo"

Teodora zarađuje i od društvenih mreža, a o tome je svojevremeno obavijestila pratioce sledećom objavom:

- Zdravo. Reklame naplaćujemo. Da objavimo reklamu sa proizvodom koji mi odaberemo na stori je 500 eura. Da se objavi na fid (na profilu) 700 evra. Srdačan pozdrav"- napisala je ona sa svog zvaničnog profila.

Dala 40.000 eura za renoviranje oronule kuće

Teodora je nedavno kupila vikendicu za čije renoviranje je izdvojila veliku sumu novca. Ova stara kuća zahtijeva mnogo sređivanja, budući da se nalazila u baš lošem stanju.