Seka Sablić decenijama krije veliku tajnu: Pitali su je samo jednom o tome i odbila je da komentariše

Jelisaveta Seka Sablić (82), jedna od naših najvoljenijih i najpopularnijih glumica, svoj privatni život oduvijek je čuvala dalje od očiju javnosti. Ono što je poznato jeste da je u svojoj 34. godini rodila sina Stefana, koji danas sa ponosom nosi majčino prezime.

Stefan Sablić izrastao je u uspješnog pijanistu i pozorišnog reditelja, dok je identitet njegovog oca ostao misterija, s obzirom na to da glumica nikada nije željela da ga otkrije. Iako su svojevremeno kružile spekulacije da je sina dobila u vanbračnoj zajednici sa jednim svojim kolegom, Seka ove navode nije željela da komentariše.

Stefan o majci

Kada su Stefana jednom prilikom pitali kakav je osjećaj sarađivati sa slavnom majkom, on je dao vrlo profesionalan i dirljiv odgovor:

"Sarađivati sa njom je kao i sarađivati sa bilo kojim drugim glumcem, ne pravim više tu razliku. Ona je legendarna i vrhunska glumica, imao sam sreće da radim i sa drugim vrhunskim glumcima. Sa takvim ljudima je lako raditi", istakao je Stefan.

