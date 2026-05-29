"Bolje da si prst u kaktus stavio": Sestra Bogdane Ražnatović krije dečka od javnosti, a sad pokazala prsten

Najstarija sestra iz poznate porodice Rodić, Nataša, sinoć je u jednom beogradskom lokalu imala dvostruki povod za slavlje – rođendan i vjeridbu.

Izvor: Instagram printscreen/natasa__rodic

Najstarija sestra iz poznate porodice Rodić, Nataša, sinoć je u jednom beogradskom lokalu imala dvostruki povod za slavlje – rođendan i vjeridbu, kako piše Blic.

U društvu prijatelja i partnera kojeg uporno krije od javnosti, Nataša je privukla pažnju bijelim minićem sa dubokim dekolteom i nesvakidašnjom porukom na slavljeničkoj torti.

Pogledajte:

Nataša se za ovu posebnu noć skockala, i obukla u bijeli minić sa ozbiljno otvorenim dekolteom, koji je na snimcima bio u prvom planu. Iako je detalje slavlja dijelila sa pratiocima, identitet svog partnera je i ovoga puta sačuvala za sebe. Ipak, u jednom emotivnom momentu tokom večeri, zabilježeno je kako drži za ruku svog misterioznog dečka.

Nataša je tom prilikom uslikala i tortu, čime je otkrila da osim rođendana, par slavi i vjeridbu. Na torti se našla izuzetno neobična poruka posvećena njenom izabraniku.

"Bolje da si prst u kaktus stavio, nego u taj prsten".

Najbogatija sestra i misteriozan ljubavni život

Nataša Rodić dospjela je u centar medijske pažnje nakon udaje njenih mlađih sestara za poznate muškarce – Bogdana se udala za Veljka Ražnatovića, dok je Bojana stala na ludi kamen sa Mirkom Šijanom. Ipak, za Natašu, koja važi za najbogatiju od sestara Rodić, ljubavni život je dugo bio tema o kojoj se malo znalo.

Poznato je da je svojevremeno bila u emotivnoj vezi sa Matijom Bojovićem iz Crne Gore, ali od prekida te romanse, Nataša je o svom ljubavnom statusu rijetko govorila u javnosti. Sudeći po sinoćnoj proslavi, njena misteriozna ljubavna priča je sada krunisana vjeridbom i uskoro se mogu očekivati svadbena zvona.

Pogledajte još njenih slika:

(Blic / MONDO)