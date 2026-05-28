NATO i Švedska ubrzano pretvaraju strateško ostrvo Gotland u veliko vojno uporište zbog rastućeg straha od Rusije, hibridnih napada i mogućeg sukoba na Baltiku. Vojni stručnjaci upozoravaju da onaj ko kontroliše ovo ostrvo praktično kontroliše i region Baltičkog mora.

NATO ubrzano radi na utvrđivanju Gotlanda, baltičkog ostrva koje vojni planeri sve više smatraju jednom od najizloženijih i strateški najvažnijih tačaka saveza protiv Rusije.

Kako raste strah od ruske agresije i hibridnih napada, a posvećenost Sjedinjenih Američkih Država evropskoj bezbjednosti slabi, Švedska i njeni saveznici utrkuju se da ovo ostrvo ponovo pretvore u vojno uporište, piše Politiko.

Vojna vježba na strateškom ostrvu

Smješten usred Baltičkog mora, Gotland je udaljen svega 300 kilometara od snažno militarizovane ruske eksklave Kalinjingrada.

Švedska je ove nedelje završila svoju prvu vježbu na ostrvu koordinisanu sa NATO-om otkako se 2024. godine pridružila savezu. Oko 18.000 vojnika iz 13 zemalja uvježbavalo je na prašnjavim ravnicama Gotlanda odbranu od mogućeg ruskog napada.

Ruski napad "mogao bi da se dogodi bilo kada", rekao je za Politiko švedski komandant odbrane Mihael Kleson dok su se vojnici kretali između oklopnih vozila na zapadnoj strani ostrva.

Vježba je pokazala i probleme sa kojima se Švedska suočava.

SAD je smanjio svoje učešće, što je dio šireg obrasca povlačenja Donalda Trampa iz NATO-a, dok su ukrajinske jedinice tokom obuke demonstrirale ogromnu nadmoć u ratovanju dronovima i brzo uništile švedske oklopne jedinice.

Istovremeno, raste zabrinutost zbog prikrivenih ruskih hibridnih napada koji ne prelaze granicu otvorenog rata.

"Nepotopivi nosač aviona"

"Primijećene su znatno pojačane ruske aktivnosti... presijecanje kablova, prelijetanje dronova i brojni špijunski incidenti", rekla je Ana Vizlander iz Atlantskog savjeta.

"Kada imate situaciju velike neizvjesnosti oko američke posvećenosti, raste opasnost da će Rusija to iskoristiti kao priliku."

Gotland, koji je tokom istorije mijenjao vlasnike između Danske, Švedske i nakratko Rusije, smatra se ključnom strateškom tačkom.

"S obzirom na domet i položaj današnjih oružanih sistema, ko kontroliše Gotland, kontroliše i veći dio dešavanja u Baltičkom moru", rekao je Niklas Granholm iz Švedske agencije za odbrambena istraživanja.

Ostrvo je dobilo nadimak "nepotopivi nosač aviona" zbog svoje ključne uloge za vazdušne operacije u regionu.

Borbeni avioni koji poleću sa Gotlanda mogu da stignu do bilo kog baltičkog glavnog grada "za svega nekoliko minuta".

Švedska ponovo militarizuje ostrvo

Stokholm ubrzano ponovo militarizuje ostrvo sa 60.000 stanovnika, čime poništava višedecenijsko smanjenje vojnih snaga nakon Hladnog rata.

Švedska je uložila više od 200 miliona eura u modernizaciju infrastrukture, reaktivirala sisteme protivvazdušne odbrane i ponovo formirala pukovniju opremljenu vozilima CV90 i tenkovima Leopard 2.

Komandant Gotlandske pukovnije Dan Rasmusen rekao je da će se "najmanje još hiljadu vojnika" pridružiti postojećim snagama od 4.500 ljudi tokom naredne godine.

Dodao je i da se očekuje dolazak novih sistema protivvazdušne odbrane srednjeg dometa IRIS-T od 2028. godine.

Hibridni rat već traje

Gotland se već suočava sa rastućim hibridnim prijetnjama iz Moskve.

Tokom poslednjih 18 mjeseci na ostrvu su zabilježeni sabotaža vodovodnog sistema, prekid podmorskog optičkog kabla i česte radio-smetnje koje utiču na avione, hitne službe i komunikacije.

Komandant Kleson rekao je da je "prilično zabrinut" zbog takvih napada.

"Ruska doktrina podrazumijeva pokušaj pronalaženja slabosti i ranjivosti, a zatim korišćenje svega što može da ih iskoristi", upozorio je on.

Trampova politika zabrinula Evropu

Kao i druge članice NATO-a, Švedska sada mora da razmatra mogućnost sukoba sa mnogo manjom američkom podrškom - ili čak bez nje.

Donald Tramp poslednjih mjeseci najavljuje povlačenje američkih trupa iz Njemačke i Poljske i dodatno smanjenje američkog vojnog prisustva u Evropi.

Kao znak te promjene, SAD je drastično smanjio broj vojnika poslatih na vježbu na Gotlandu.

Lekcije iz Ukrajine

Vježba je pokazala i koliko su masovni napadi dronovima promijenili moderno ratovanje.

Švedske jedinice morale su tri puta da ponavljaju dio vježbe nakon što je grupa od samo 17 ukrajinskih vojnika uz pomoć dronova uništila njihove oklopne formacije.

"Vidio sam sve njihove tenkove. Bili su lake mete", rekao je ukrajinski operater drona koji se predstavio pozivnim imenom Tarik.

"Moramo biti spremni na sve"

Švedske vlasti sada rade planove za sve moguće scenarije - od nestanka struje do oružanog napada.

"Moramo biti spremni na sve", rekla je Mejt Folin, liderka regionalne vlade Gotlanda.

Komandant Rasmusen priznao je da ga je posebno iznenadio broj dronova koje Ukrajinci koriste.

"Moj glavni zaključak je da moramo mnogo više da vježbamo sa dronovima", rekao je on.

Pojedini NATO diplomati smatraju da bi savez trebalo da ode i korak dalje i trajno postavi sisteme dalekometne protivvazdušne odbrane na Gotlandu kako bi dodatno odvratio Rusiju.

"Ne smijemo sjedjeti skrštenih ruku i čekati", zaključio je švedski komandant Kleson.

(Index.hr/Mondo)