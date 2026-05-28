Šime Elez prvi put o raskidu sa Majom Šuput: Bivši "Gospodin Savršeni" prekinuo ćutanje i poslao jasnu

Šime Elez se oglasio povodom raskida sa Maja Šuput, ističući da su detalji njihove veze privatna stvar.

Nakon vesti o raskidu Maje Šuput i Šimea Eleza, bivši učesnik rijalitija "Gospodin Savršeni" prvi put se kratko oglasio povodom kraja njihove veze.

Iako su poslednjih meseci često bili tema medija i društvenih mreža, Šime je jasno stavio do znanja da detalje njihovog odnosa ne želi da iznosi u javnost.

"Maja i ja privatne trenutke nismo delili sa javnošću. Raskid je naša privatna stvar i tako će ostati", poručio je Elez, dodajući da ne planira dodatno da komentariše tu temu, piše Klix.ba.

Vest o raskidu iznenadila je mnoge, jer su Maja i Šime još nedavno zajedno viđeni na nekoliko javnih događaja, a njihove zajedničke fotografije sa putovanja često su izazivale reakcije pratilaca na društvenim mrežama. Njihova veza od samog početka bila je pod budnim okom javnosti, najviše zbog velike medijske pažnje koju oboje privlače.

Maja Šuput je takođe potvrdila da je njihovoj ljubavnoj priči došao kraj, ali ni ona nije želela da govori o razlozima raskida. Izvori bliski paru tvrde da su oboje odlučili da zadrže korektan odnos i posvete se svojim poslovnim obavezama.

Podsetimo, Šime Elez je široj publici postao poznat nakon učešća u rijalitiju "Gospodin Savršeni", dok je Maja Šuput već godinama jedna od najpopularnijih hrvatskih pevačica. Njihova romansa mesecima je punila naslovne strane medija, a fanovi su često komentarisali njihovu bliskost i zajedničke trenutke.

