Blam vijeka ili najjači prenk koji je jedan roditelj izveo: U čast zadnjeg dana škole otac sinu priredio šok

Jedan otac se sa prijateljima prerušio u rok bend, pa su žestokom svirkom dočekali autobus iz kog je izašao njegov sin.

U čast poslednjeg dana škole u Americi, jedan osvrt na najbolju šalu koju je jedan otac priredio sinu, ako je suditi po komentarima na mrežama.

Bilo je urnebesno gledati ove momke kako se okupljaju i izvode svirku dok dočekuju dječaka na njegovom poslednjem danu škole. I da, oni su pravi muzičari koji stvarno znaju da sviraju.

Pogledajte ovu scenu i reakciju dječaka kada ih je ugledao i počeo da bježi:

Snimak je izazvao lavinu reakcija i komentara, a naslovljen je duhovito: "Zašto izblamirati djecu samo time što postojite kada možete uraditi ovo".

Uslijedili su komentari: "E zbog ovoga bih napravio djecu", "Ludilo, kako li je bilo malom!" "Dobro da je zadnji dan u školi, valjda će dijeca zaboraviti blam do početka naredne školske godine", "Da li će ikada progovoriti sa ocem posle ovoga??"



