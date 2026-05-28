Raj na zemlji poznate glumice propada: U dvorištu 100 borova, na kući mahovina, a okolo šut

Autor Đorđe Milošević
0

Lidija je planirala renoviranje vikendice, ali izgleda da do toga nije došlo.

Raj na zemlji poznate glumice propada: U dvorištu 100 borova, na kući mahovina, a okolo šut Izvor: Instagram / vukiceviclidija

Lidija Vukićević je pre 30 godina kupila veliku kuću kod Golupca, u vikend-naselju Vinci, kako bi mogla da se osami i uživa u prirodi, jer joj je to prijalo posle snimanja serija.

Pripadnici sedme sile posetili su ovaj kraj u Istočnoj Srbiji, gde su, zahvaljujući ljubaznim meštanima, lako pronašli vikendicu popularne Violete iz "Boljeg života".

U vikend-naselju Vinci, ušuškana između drvoreda borova, nalazi se Lidijino zdanje od oko 200 kvadrata. Po zidovima i terasi se, kako pišu domaći mediji, nahvatala mahovina, šuta je bilo na sve strane, a trava i korov su uzurpirali prostor.

Lidijine komšije su objasnile o čemu se zapravo radi.

"Ovo je pravo vikend-naselje, niko ili retko ko je ovde preko cele godine, i manje-više se svi znamo. Ranijih godina je Lidija često dolazila i znala je dugo da boravi ovde. Baš je vodila računa o kući, sve je bilo pod konac, travnjak uvek podšišan, ma kuća za primer. Međutim, ja je nisam videla sigurno tri ili četiri godine. Poslednji put nešto oko one lude korone. Lidija je sjajna, srdačna. Uvek nasmejana, smirena za razgovor. Uopšte se ne ponaša kao neka umišljena zvezda. Pričale smo o običnim, svakodnevnim stvarima, a mene i komšinice su nekad interesovale i estradne priče, pa smo je ispitivale ko je kakav od glumaca, pevača, koje su priče tačne. Znate već kako to ide. Ona je tu kuću valjda kupila još dok se snimala i emitovala serija "Bolji život", kazala je Lidijina komšinica.

"Mi koji živimo baš u selu tu smo preko cele godine, vikendaši gore u šumi dolaze s vremena na vreme. Nekoliko puta sam video Lidiju. Dolazila je i ovde do prodavnice. Ja živim baš pored, pa sam je sretao. Ne znam šta je kupovala, nisam ženi zavirivao u kese, ali je uvek bila nasmejana. Imamo pse lutalice, kao i svuda što ih ima. Kod nje se vidi da je dobra žena, odmah joj prilaze. Ona ih pomazi, kad ima nešto kod sebe, da im hranu, igra se s njima. Ma žena za primer, verujte mi. Ne znam što je nema poslednjih godina", rekao je jedan meštanin.

Planirala renoviranje

Lidija je, podsetimo, nedavno pričala da će na proleće renovirati kuću u gorepomenutom naselju, međutim, po svemu sudeći, do toga još uvek nije došlo.

Tada je istakla i da u dvorištu ima čak 100 borova, te da se na toj lokaciji uvek dobro odmori.

