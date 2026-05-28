Izvor: OPŠTINA BUDVA

Opština Budva izražava najoštrije protivljenje izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni Morskog dobra, koje je usvojila Vlada Crne Gore, a kojima se nastavlja brutalna devastacija prostora naše opštine i trajno narušava izgled i identitet Budve. To se navodi u reahovanju distavljenom iz kabineta predsjednika Opštine Budva Nikole Jovanovića.

Kako ističu posebno zabrinjava odluka o ucrtavanju kampa na ostrvu Sveti Nikola površine preko 10.000 kvadrata, čime se direktno ugrožava jedan od najvrijednijih prirodnih bisera budvanske rivijere.

“Umjesto zaštite prostora i očuvanja prirodnih resursa, svjedočimo politici betoniranja, komercijalizacije i potpune degradacije obale. Dodatno, kroz ovaj program predviđeno je više od 100 novih lokacija za privremene objekte na teritoriji Budve, čime su šetališta, plaže i javne površine pretvoreni u vašarišta bez reda, mjere i dugoročne vizije razvoja grada”, naglašavaju iz Opštine Budva.

Ističu da je Opština Budva dala negativno mišljenje na predložene izmjene i dopune Programa privremenih objekata, ukazujući na njihovu štetnost, neusklađenost sa interesima lokalne zajednice i ozbiljne posljedice po prostor i turističku privredu Budve.

“Uprkos tome, resorno ministarstvo i Vlada Crne Gore potpuno su se oglušili o zvaničan stav lokalne samouprave, čime su prekršili zakon i zanemarili obavezu uvažavanja mišljenja Opštine Budva u postupku donošenja ovog akta.Ignorisanje negativnog mišljenja Opštine Budva predstavlja ozbiljno kršenje procedura i dodatno potvrđuje da su ove izmjene i dopune donesene na nezakonit način. Posebno je apsurdno i neprihvatljivo da se u isto vrijeme Opštini Budva osporava i ukida sopstveni Program privremenih objekata, dok se izmjene Programa u zoni Morskog dobra donose mimo zakona i protivno stavu lokalne uprave”, navode iz lokalne uprave.

Opština Budva, kako poručuju, “ neće dozvoliti ovakvu devastaciju prostora i iskoristiće sva pravna sredstva i institucionalne mehanizme kako bi osporila ovakav pokušaj trajnog uništavanja obale i javnog prostora”. “Svaki pojedinačni zahtjev koji bude pokrenut prema opštinskim organima biće detaljno i podrobno preispitan, u skladu sa zakonom i interesima građana Budve.Opština Budva neće biti logistika za uzurpaciju prostora, devastaciju obale i dalje ruženje našeg grada. Naša je obaveza da štitimo javni interes, prostorne resurse i autentični izgled Budve, koji su decenijama prepoznati kao najvrijedniji potencijal razvoja grada i turizma”, ocjenjuju iz Opštine Budva.

Tvrde da ovakvim potezima Morsko dobro i Vlada Crne Gore nastavljaju praksu stavljanja privatnih i komercijalnih interesa ispred interesa građana Budve, turističke privrede i očuvanja prostora. “Umjesto uređene mediteranske destinacije evropskog karaktera, Budva se planski pretvara u prostor prenatrpan privremenim objektima koji trajno narušavaju ambijent, funkcionalnost i autentičnost grada.Opština Budva upozorava da se ovakvim odlukama direktno ugrožava održivi razvoj turizma, kvalitet života građana i budućnost naše obale. Posebno je porazno što se odluke ovakvog značaja donose bez suštinskog uvažavanja stavova lokalne samouprave i građana Budve”, ističe se u saopštenju.

Pozivaju Vladu Crne Gore i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom da hitno preispitaju usvojene izmjene programa i obustave dalje uništavanje prostora koje ostavlja nesagledive posljedice po Budvu i Crnu Goru. “Ukoliko se nastavi sa sprovođenjem ovakvih nezakonitih i štetnih odluka, Opština Budva će protiv svih odgovornih pokrenuti odgovarajuće pravne i institucionalne postupke i neće snositi odgovornost za posljedice koje će izazvati ovakvo nasilje nad prostorom. Budva više neće nijemo posmatrati sistematsko urušavanje svog identiteta, obale i javnog interesa”, zaključuje se u saopštenju.