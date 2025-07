Lidija Vukićević postala baka: Andrej ćerkici dao prelijepo ime, na persijskom jeziku ima moćno značenje

Lidija je nedavno otkrila da postaje baka, ali da je unuci neće zvati tako.

Izvor: Instagram/lidijavukicevic/printscreen

Andrej Mrkela, sin glumice Lidije Vukićević i Mitra Mrkele, postao je otac, a srećne vijesti podijelio je sa svojim pratiocima na Instagramu.

Na svom storiju, Andrej je objavio fotografiju iz porodilišta i otkrio da je dobio ćerku. Uz emotivnu sliku, otkrio je i da su bebi dali ime Darja, čime je sa svima podijelio svoju veliku porodičnu radost.

Izvor: Instagram

Lidija ponosna na sinove

Inače, Lidija je ranije isticala koliko je ponosna na svoje sinove koje je dobila u braku sa bivšim suprugom, fudbalerom Mitrom Mrkelom.

"Imaju porodičan kod, tradicionalni odnos i vole da kažu - to je naše porodično okupljanje. Skoro je bila jedna prijateljica, Andrej je odlazio, pošto živi na Voždovcu, i poljubio je mene, pa Davida, a ona je rekla: "Od kada to nisam videla, da se braća ovako slažu". Najsrećnija sam zbog toga, to je ogromna stvar u današnje vrijeme", pričala je Lidija.

Neće biti klasična baka

Lidija je svojevremeno otkrila kakva je bila majka, te priznala da će takva biti i baka, sve samo ne klasična.

"Neću biti klasična baka, jer nisam ni prema svojoj deci bila klasična majka. Usred noći smo išli u prodavnicu. Naravno, dok nisu krenule obaveze. Svu slobodu i radosti koje možemo da osjetimo sam ispunila i kod svoje djece, nisam bila tutor jer to bude kontraproduktivno", ističe glumica.