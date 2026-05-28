Otkriven pravi razlog raskida Stanije Dobrojević i Marka Markovića: Evo da li ju je varao sa dvojicom muškaraca

Glavna tema u rijaliti programu "Elita", ali i ono što već tri godine intrigira javnost jeste odnos između Stanije Dobrojević, Asmina Durdžića, ali i Aneli Ahmić, a mnogi detalji iz odnosa ovog ljubavnog trougla tek sada isplivavaju u javnost.

Stanija se sa svojim komentarisanjem brojnih tema često vraća na bivše odnose, te pored Asmina često se pominje i njen bivši partner Marko Marković, a njihovi detalji raskida i dalje nisu poznati.

Onaj ko svake nedelje ulazi u "Elitu" kao Stanijin frizer, jeste Milo Joksimović, koji je kao njen prijatelj upućen u sve detalje svih njenih bivših odnosa te je javno progovorio o svemu, ali se na samom početku osvrnuo na komentare da on unosi informacije iz spoljnog svijeta u Bijelu kuću.

"Govore da sam ptičica i da informacije unosim kada dođem Staniji da radim kosu i skoro sam objavio da dajem svakom 10. 000 eura ko dokaže da Staniji Dobrojević dajem bilo kakvu informaciju. Nije da se perem, ali ko bi to dopustio, jer ljudi moraju da znaju da ona kada dođe u salon ne zna gdje je, jer je spavala pola sata, a drugo šta imam od toga da nekome nešto sufliram, a pored toga potpisujem ugovor svaki put", otkrio je Milo za "Blic", a onda se osvrnuo i na žestoke komentare upućene njemu od strane Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

"Praštam Luki to što je izneo i rekao da sam kod njega živio pet godina, a ja sam sa Biljanom dobar već petnaest godina i nekada je ona prespavala kod mene, jer mi smo prijatelji. On je bio za to vrijeme na drugom mjestu to jest u zatvoru i ne vjerujem da je znao gdje sam ja. Što se tiče Anite, ne kapiram je i ne znam zašto od njenog ulaska provlači moje ime, jer ja nisam rijaliti učesnik, a ako postanem to neće biti dobro za njih. Luki sam bio na svadbi kad se ženio prvi put sa Ninom, poznajem i nju naravno i vrlo dobro ih sve poznajem, a ono što je definitivno kod Luke živio nisam, ne razumijem što je to rekao, ali praštam mu."

Sukobi Stanije i Asmina su sada već svakodnevni, a on ističe da je samo jedno tačno.

"Na kraju vidimo da je Stanija finansirala Asmina, a on predstavlja to narodu da je on nju finansirao i da nije postojala prije njega, a mi već deset godina znamo kad slijeće, pliva, leti, nismo mogli da živimo od nje, a njegove priče su kontradiktorne. Ne znam šta će posle tog rijalitija, vjerovatno će ući u narednu sezonu", iskren je bio on, a onda se osvrnuo na finansije i istakao da porodica Durdžić sada treba da uplaćuje novac Dobrojevićevoj.

"Asmin je njoj uvalio taj auto koji je uzeo na lizing i na kraju gurnuo Staniji da plaća. On to svima radi, prvo ih zavede sa malo parica, a onda one plaćaju ostatke. Ne mislim da su žene lake i sponzoruše, već svaka žena voli poklone. Nigdje nema dokaza da je Stanija uzela Asminu svaki dinar, već su se sve Durdžići porodično dogovorili i oni treba Staniji da udijele milion eura još dodatno, jer su zbrinuli svog sina i narednih deset sezona će zarađivati u rijalitiju, a kada je sve počinjalo između njih on je uzeo kartu i došao u Majami, Stanija nije mogla da vjeruje, a Asmin je sam odlučio da dođe kod nje."

"On ne može da ima djecu"

Asmin je nedavno u rijaliti programu izneo tvrdnje da je Marko Marković prevario Staniju sa muškarcem, dok je prije toga je o tome pričao Uroš Stanić, a Milo je sada otkrio pravi razlog njihovog raskida.

"Ne znam da li je prevario sa dva muškarca, to mi nikad nije rekla, ali oni su raskinuli zbog nekih drugih problema. Nije ni zbog muškarca, ni zbog finansija, jer je Stanija finansirala Marka Markovića, on je trebao da ide u Ameriku i nije dobio vizu. Oni su raskinuli zbog određenih problema i bili su veliki problemi, možda čak i što on ne može da ima djecu, ali nije moje da govorim o tome. Nije bilo preljube, nije njega ona varala, ni on nju, nije finansiranje, a evo sad ga vratila iz “mrtvih“, a on je nju pljuvao i to je jako ružno. Marka i Asmina boli to što ona priča da ih je finansirala, ali to i nije normalno, jer svaki muškarac treba da finansira svoju ženu", iskren je bio on.

