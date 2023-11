SA STANIJOM SAD NE BIH BIO NI SAT VREMENA! Starletin bivši razvezao jezik o propaloj vezi - Bacio sam tri godine na nju!

Marko Marković, bivši dečko Stanije Dobrojević progovorio je o vezi sa starletom i pričama da ga je ona izdržavala.

Stanija Dobrojević već neko vrijeme nalazi se u centru pažnje javnosti zbog ljubavnog odnosa sa Asminom Durdžićem, a pravi haos je nastao kada je njegova bivša izabranica s kojom ima dijete ušla u Zadrugu tvrdeći da joj je starleta "ukrala" muža.

Starleta je prije ove veze bila u ljubavi sa Markom Markovićem kog je upoznala u rijalitiju, a taman kad su svi mislili da će da izgovori sudbonosno "da" raskinuli su, nakon čega je on stupio u "vezu bez veze" sa Žanom Omnijom, kako to oni nazivaju. Upitan da li možda želi i da se pomiri sa Stanijom, jer je i te kako imao šta da kaže u jeku njenog skandala s Asminom, Marković se samo nasmejao.

U poslednje vrijeme, međutim, njegova bivša ljubav ponovo je isplivala na površinu zbog navoda da je starleta izdržavala modela. Takođe, šuškalo se i kako on "traži isključivo situirane žene, jer je on lenj i ne želi da radi". Iz tog razloga, Marko se oglasio i prekinuo tišinu, osvrnuvši se svakako i na trenutnu izabranicu koja boravi u Eliti.

"Kao što sam govorio već, da sam htjeo da se pomirim (sa njom), pomirio bih se odavno. Nekad čovjek neke stvari kad pusti i kad se vodi onako srcem, emocijom ne primjećuje. Ali, kad je prošlo neko vreme shvatio sam da sa ovom pameću ne bih bio u tom odnosu ne jedan dan, nego jedan sat, a kamoli tri godine, nego čovjek uči dok je živ. I to da je mene neko ostavio i to je smejurija, ali 'ajde, ako joj to hrani ego, neka bude", počeo je Marko za pomenute medije, a onda je nastavio o izvjesnom izdržavanju od strane Dobrojevićeve.

"Ne tražim ja nikoga, već se jednostavno desi ili ne desi ili mi se neko svidi ili ne. Apsolutno mi je nebitno ima li ta osoba milione ili nema ništa, to materijalno me ne zanima, ako žargonski rečeno ne 'klikne' i ne rodi se emocija, prosto ne mogu da budem s nekim. Pa s obzirom na to da poslom kojim sam se bavio, a to je tad najviše bio modeling i raznorazna snimanja, ona je bila protivnik toga i još mnogih stvari kojima sam htjeo da se bavim, onda je to trebalo nadoknaditi, a ne da sad priča kako me izdržavala, jer od svoje osamnaeste godine zarađujem sam za sebe. Ja se sad bunim protiv nečega što hoćeš ti da radiš, okej, ja se bunim, onda ću ja da ti to nadomestim na neki način. Od mene je imala, kao i svaka moja djevojka, podršku za sve što je htjela da radi, dok sa druge strane nije bilo tako. Tako da sam shvatio da sam tri godine bio u pogrešnom odnosu", poručio je on.

Sa druge strane, kada je Žana Omnia ušla u Elitu potegla se tema da je na rođendanu izvjesne Matorine drugarice, Tamare, uslovno rečeno, spopadala Matoru, kao i da su sklanjali Anitu jer je ispala neprijatna scena, kako se navodilo. I ona je ušla u raspravu sa Matorom. Sada, Marko je to prokomentarisao, ali i objasnio zašto Matoroj više ništa ne veruje.

"Pa s obzirom na to da se Matora predstavljala godinama kao neko ko priča istinu i samo istinu, po završetku Zadruge 6 je iznela jednu ogromnu laž i bila uporna govoreći da je istina, a to je da smo ona i ja imali s*ks. Što je jedna odromna laž. Posle toga, apsolutno ni u šta ne vjerujem što kaže, pa ni ovo za ovaj rođendan, a prvenstveno vjerujem u ovo što je Žana rekla. Matoru je 'pojeo' rijaliti. Nije ni čudo, koliko je godina tamo, samo se nekad istripuje ozbiljno, živi u rijaliti modu 24/7", ispričao je on.

