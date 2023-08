KAŽE DA JE BOLJA RIBA OD STANIJE, A ONA DA JE DOBAR LJUBAVNIK! Starleta planira venčanje - Elektra joj maznula bivšeg!

Kontroverzna pevačica Elektra Elit i bivši dečko Stanije Dobrojević, Marko Marković oglasili su se zajedno iz Berlina.

Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic

I dok javnost bruji o novom dečku Stanije Dobrojević koji ju je verio i sa kojim planira intimno večanje na Karibima, njen bivši dečko, nekadašnji rijaliti učesnik Marko Marković provodi vreme s transrodnom pevačicom Elektrom Elit i to van Srbije. Elektra se u Berlinu sastala s Markom odakle su se uključili u lajv prenos na Instagramu gde su komunicirali sa fanovima i odgovarali na pitanja.

Marko je, između ostalog izjavio da je Elektra bolja riba od Stanije, te da mu njeno društvo i te kako prija. A s druge strane, pevačica iz Švajcarske koja je javno priznala da se bavi prostitucijom, u jednom momentu je istakla da da je Marković dobar ljubavnik, da bi ubrzo istakla da se šali.

Postavljalo se pitanje otkud njih dvoje zajedno u Nemačkoj jer njihovo poznanstvo nikome nije poznato od ranije, ali oni su fanove ostavili uskraćene za odgovor.

Možda je na pomolu nova saradnja, a možda i među njima zaista nešto postoji. Transrodna pevačica nije želela da komentariše njihov odnos, pa je u izjavi za medije poručila da će prvim dolaskom u Beograd otkriti šta je u pitanju.

Elektra Elit privukla je veliku pažnju javnosti kada je javno priznala da se van granica Srbije bavi prostitucijom, a zatim sve šokirala kada je progovorila o ciframa - "Ne volim sado-mazo igrice! Kada bi me neko tokom intimnog čina udario, ošamarila bih ga i ne bi znao gde se nalazi. Ne volim dug seks i ne volim da se mazim. Volim pravi, jak, brzi seks. Shodno tome je i tarifa. Naplaćujem po satu. Jedan sat je kod mene 1.000 evra, ali ja sve to odradim za pet do petnaest minuta. Praktično im ukradem 45 minuta, ali pitaju me oni i za drugi put. Dozvolim im, ali znate kakvi su muškarci, posle prvog puta im je dosta, jer im splasne fantazija", poručila je i otkrila za koju uslugu svom najstarijem klijentu koji ima 84 godine uzme 15.000 evra za par sati.

Marka je javnost upoznala tokom učešća u Zadruzi gde je i uplovio u vezu sa Stanijom. Par je vezu nastavio i nakon rijalitija, a kada su svi očekivali njegovo useljenje u njen luksuzni penthaus u Rumi usledio je raskid. U šestoj sezoni Marko je bio veoma blizak s jednom zgodnom plavušom, koja ga je upoznala s bivšim mužem.