"Realno je da dobijem otkaz": Voditelj Pinka progovorio o potezu Željka Mitrovića pa spomenuo Jovanu Jeremić

Sarapa se osvrnuo na razliku između svoje i Jovanine emisije, ističući različite pristupe u vođenju programa.

Poznati voditelj Predrag Sarapa u svom prepoznatljivom, britkom maniru, nedavno je progovorio o kolegama i poslu, a dotakao se i koleginice Jovane Jeremić, kao i otkaza koje je dijelio Željko Mitrović.

Kada je riječ o njegovoj koleginici Jovani, koja je nedavno istakla da joj je Sarapa bio veliki vjetar u leđa, voditelj otkriva da su njegovi savjeti za njene ljubavne probleme kratki: „Ma baš te boli... i teraj dalje“.

On njenu emisiju i stil u potpunosti podržava, jer je originalna, ali se i našalio na račun njihovih različitih formata: "Jovana vodi 'Jutro sa dušom', a mi smo bezdušni. Mi imamo samo Novo jutro... pa se nađemo negdje na sredini".

O otkazima na Pinku

Osvrnuo se i na rigorozne mjere i najave otkaza od strane vlasnika televizije Željka Mitrovića, ističući da ne strahuje za svoje radno mjesto.

„Nisam razmišljao o tome, ako ne valjam, realno je da dobijem otkaz“, bio je surov prema sebi Sarapa.

Objasnio je da svaki poslodavac ima pravo da zahvali radniku na saradnji ukoliko ovaj ne ispunjava zahtjeve i uslove.

„To čovjek treba da razumije. Ne kao ove naše neke druge kolege što kukaju što im je neko poslodavac“, rekao je za Blic.



