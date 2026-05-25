Na sastanku održanom u prostorijama Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Satler, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene evropske agende, piše Pobjeda.

Kako je saopšteno Pobjedi iz Delegacije Evropske unije, razgovor je protekao u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, uz poseban naglasak na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga.

Iz Delegacije su poručili da su upravo politički dijalog i funkcionalne institucije ključni preduslovi za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom.

Dogovoreno je i da će konsultacije biti nastavljene u narednom periodu.