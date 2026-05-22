"To mi je narušilo zdravlje, pijem lekove za srce": Jelena Rozga prvi put o dijagnozi, stanje joj se pogoršalo

Pjevačica Jelena Rozga otvoreno je govorila o zdravstvenim problemima koje ima, a sada je otkrila šta je uticalo na njeno zdravlje

Izvor: YouTube/Screenshot/ MAC /Music Awards Ceremony

Jelena Rozga jedna je od najatraktivnijih pjevačica na ovim prostorima, a iako je u javnosti uvek vidimo nasmijanu, ne krije da je privatno veoma emotivna, kao i da joj je ta emotivnost najviše uticala na zdravlje.

- Veliki sam tremaroš i to ne mogu da promenim. Voljela bih da mogu da isključim taj sklop u glavi, ali jednostavno ne ide. Mislim da mi je to najviše narušilo zdravlje. Preemotivna sam, u sve ulazim punim srcem. Zato iz nekih priča često izlazim ranjena. Nikada ne igram prljavo. Kod mene su uvek otvorene karte i uvijek polazim od toga da su ljudi fer i pošteni. Nažalost, nisu svi takvi, ali čovek uči dok je živ - rekla je ona.

- Kada uspem da uhvatim i tri slobodna dana, trudim se da što više odmaram i sklonim telefon barem na dva sata kako bih imala svoj mir. Ne zato što mi je nešto teško, nego zato što moram zbog zdravlja. Otvoreno govorim o svojim problemima sa štitnom žlezdom, pijem tablete za srce, odnedavno imam i novu terapiju... Kada sam u Splitu, najlepše mi je da ručam sa mamom i tatom. Mama ipak najbolje kuva, pravi najbolje palačinke. Koliko god godina da imam, ona se ponaša kao da sam mala Jelena - dodala je pjevačica za SHOWtime.

Pogledajte i kako izgleda zgrada u Splitu u kojoj Jelena živi:

"Nisam znala u kom gradu se budim"

Ona se prisetila perioda kada je grupa "Magazin" bila na vrhuncu karijere.

- Bilo je toliko posla da ponekad nisam znala ni kako se zovem ni u kom se gradu budim. Bila sam premorena od tog tempa. Znala sam da dođem kući toliko iscrpljena da me mama ne bi prepoznala koliko sam bila mršava i iscrpljena. Ljudi su me tada često kritikovali zbog mršavosti, iako sam i prirodno sitna. Kad danas gledam fotografije iz tog vremena, stvarno sam bila jako mršava, ali ne zato što nisam jela, nego zato što sam mnogo radila - otkrila je Rozga.

O problemima sa štitnom žlezdom

Jelena je jednom prilikom otkrila šta joj je tačno dijagnostikovano.

- Pa sad me nešto štitna žlezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju: "Joj, nije mi dobro"… Dobro je sve, pozitivna sam sad. Odlučila sam da ispitam promene sa medicinske strane i nažalost, dijagnostikovana mi je hipertireoza - zaključila je pjevačica.

(Blic.rs/MONDO)