Na društvenim mrežama pojavio se dramatičan snimak hapšenja napadača M. D. (24), koji je juče u poznatom restoranu "Džeri" na Novom Beogradu ranio vlasnika lokala.

Mladić M. D. (24), osumnjičen da je danas u poznatom restoranu "Jerry" na Novom Beogradu ranio vlasnika lokala G. S., a prema nezvaničnim saznanjima, bio je angažovan od strane jedne kriminalne grupe. Međutim, njegov krvavi plan je osujetio nevjerovatan splet okolnosti i brza reakcija.

Do incidenta je došlo u jutarnjim satima, a drama je trajala svega nekoliko sekundi. Neposredno nakon što je M. D. ispalio hice i ranio vlasnika objekta G. S., u lokalu se zatekao pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) van dužnosti. Herojskim potezom, on je odmah reagovao i, uprkos opasnosti, munjevito savladao osumnjičenog napadača.

Na mrežama se pojavio snimak hapšenja, koji svjedoči o dramatičnosti situacije. Pripadnik SAJ-a, čija je prisebnost spasila nečiji život, vidi se kako čvrsto drži pucača M. D. oborenog na podu, preuzimajući kontrolu nad situacijom.

Pogledajte snimak sa Instagram profila:

U tom haosu, dok je ranjeni muškarac ležao, jedan od konobara je prišao mjestu hapšenja, šokiran scenom i uzviknuo: "Da li treba pomoć?"

Pripadnik SAJ-a, držeći napadača pod kontrolom i svjestan da je bitno obezbijediti mesto događaja, kratko mu je poručio: "Zovi policiju!"

Ranjeni muškarac G. S. je sa prostrjelnim ranama prevezen u Urgentni centar. Osumnjičenom M. D. je određeno zadržavanje do 48 sati, a policijska istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo ko ga je i zašto angažovao za ovo krvoproliće.

(Telegraf.rs/Mondo)