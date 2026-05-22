Novo deklasifikovano američko obavještajno izvještavanje tvrdi da je Ukrajina strateškim gašenjem hiljada ilegalnih ruskih Starlink terminala ozbiljno poremetila komandovanje ruskih snaga i omogućila oslobađanje oko 400 kvadratnih kilometara teritorije.

Novo deklasifikovano izvještavanje američke vojne obaveštajne službe otkriva da je ukrajinsko strateško onesposobljavanje hiljada ilegalnih ruskih Starlink terminala izazvalo katastrofalan kolaps komandovanja i kontrole za Moskvu, što je omogućilo Kijevu da početkom ove godine oslobodi skoro 400 kvadratnih kilometara okupirane teritorije.

Napredovanje je bilo moguće dijelom zbog značajnog slabljenja ruskih sposobnosti na prvoj liniji fronta, navodi se u izvještaju američke Odbrambene obavještajne agencije pripremljenom za inspektora Pentagona.

Nalazi, o kojima je prvi izvijestio "Blumberg", ukazuju na to koliko su se ruske snage oslanjale na prokrijumčarenu američku komercijalnu tehnologiju za svakodnevne operacije na bojištu.

Tehnološka zamka

Mjesecima su ruske snage koristile mreže crnog tržišta kako bi rasporedile hiljade SpaceX Starlink terminala duž linije fronta. Izvještaj DIA navodi da je Kremlj koristio satelitsku mrežu kako bi riješio hronične probleme sa taktičkom komunikacijom, koristeći brzi prenos podataka za koordinaciju kretanja trupa i prenos video-snimaka u realnom vremenu za napade dronovima i artiljerijom dugog dometa.

Prelomni trenutak dogodio se u februaru, kada su ukrajinski timovi za digitalnu obavještajnu djelatnost, u saradnji sa kompanijom SpaceX, uveli strogi sistem geografske "bijele liste" za verifikaciju. Ta izmjena je praktično onesposobila svaki neovlašćeni terminal koji je radio unutar zone sukoba.

Prema američkim obavještajnim podacima, posledice po ruske operacije bile su trenutne. Gubitak pristupa Starlinku oslabio je sposobnost Rusije da koordinira izviđanje, operacije dronovima i artiljerijsko navođenje duž pojedinih djelova fronta.

Dvostruki udarac za Kremlj

Tajming gašenja Starlinka nije mogao biti gori za ruske komandante. Nalazi DIA pokazuju da se prekid satelitske mreže poklopio sa agresivnim obračunom Kremlja protiv korišćenja aplikacije Telegram među ruskim vojnicima.

Godinama su ruski vojnici koristili Telegram kao neformalnu i nezaštićenu zamjenu za neispravne vojne radio-stanice. Istovremeni gubitak i Starlink prenosa podataka i pristupa Telegramu predstavljao je "dvostruki udarac" za ruske linije fronta, ostavljajući jedinice na terenu u komunikacionom vakuumu.

Ukrajinski operateri dronova koji su tada pratili liniju fronta prijavili su masovnu konfuziju, lokalnu paniku i slučajeve smrtonosne prijateljske vatre među ruskim jedinicama u povlačenju.

"Bez Starlinka, praktično su vraćeni na komunikacije iz doba Hladnog rata", rekao je ukrajinski vojnik sa pozivnim znakom "Konoš".

Ukrajinski zvaničnici ukazuju na šire planiranje

Iako američka obavještajna procena naglašava značaj prekida Starlinka, ukrajinski zvaničnici ukazuju i na šire planiranje operacija i upotrebu dronova kao ključne faktore uspjeha. Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski ranije je rekao da je južna operacija već bila u toku prije odluke o Starlinku.

"Operacija na jugu počela je mjesec dana prije odluke u vezi sa Starlinkom", rekao je on.

Mihailo Fedorov, ukrajinski ministar digitalnih transformacija, izjavio je da su gašenje Starlink terminala i upotreba dronova srednjeg dometa pomogli da se situacija na bojištu preokrene u korist Ukrajine.