Nasina sonda zabilježila je fascinantne prizore Marsa tokom preleta, koristeći njegovu gravitaciju za ubrzanje ka svom konačnom cilju, rijetkom metalnom asteroidu.

Izvor: Instagram/NASA

Letjelica se Marsu približila pod visokim uglom, što je omogućilo jedinstven pogled na planetu u obliku polumjeseca. Njen konačni cilj je asteroid do kojeg će stići 2029. godine kako bi ga mapirala i istražila da li je nekada bio jezgro drevnog protoplaneta, piše CNN.

Dugo putovanje do asteroida

Misija Psyche lansirana je u oktobru 2023. godine i putuje prema asteroidu 16 Psyche, smještenom u spoljašnjem dijelu glavnog asteroidnog pojasa između orbita Marsa i Jupitera. Ovo svemirsko tijelo nikada nije viđeno izbliza, ali su posmatranja teleskopima sa Zemlje i iz svemira otkrila da ima intrigantnu, reflektujuću metalnu površinu.

Naučnici pretpostavljaju da bi ovaj veliki metalni asteroid mogao biti razotkriveno jezgro ranog planetarnog gradivnog bloka, slično najdubljim slojevima planeta poput Zemlje, Marsa, Merkura i Venere.

Pogledajte Nasine fotografije Marsa

Letjelica će preći 3,6 milijardi kilometara, a njen dolazak na odredište očekuje se 2029. godine. Kako bi uštedjeli na pogonskom gorivu, pojačali solarno-električni pogonski sistem i prilagodili putanju, planeri misije uključili su prelet pored Marsa. Dok je letjelica 15. maja prolazila pored Crvene planete, njena gravitaciona sila poslužila je kao praćka, povećavši brzinu letjelice i usmjerivši je na direktnu putanju prema asteroidu.

"Potvrdili smo da je Mars ubrzao letjelicu za oko 1.600 kilometara na sat i pomjerio njenu orbitalnu ravan za otprilike jedan stepen u odnosu na Sunce", rekao je Don Han, rukovodilac navigacije misije Psyche u Nasinoj Laboratoriji za mlazni pogon (JPL) u Pasadeni. "Sada smo na putanji koja nas vodi do asteroida Psyche, gdje stižemo na ljeto 2029. godine."

Jedinstveni prizori Crvene planete

Tokom preleta, Psyche se približila na 4.609 kilometara od površine Crvene planete. Svi naučni instrumenti i kamere bili su uključeni, što je poslužilo kao proba za trenutak kada letjelica stigne do asteroida. Pritom su snimljene spektakularne fotografije koje prikazuju jedinstvene poglede na Mars.

U danima koji su prethodili najbližem prolasku pored Marsa, letjelica se približavala pod visokim uglom, što je omogućilo neobičnu perspektivu planete kao osvijetljenog polumjeseca.

"Tanak srp pri dolasku i pogled na gotovo 'pun' Mars nakon prolaska pružaju našem timu za snimanje sjajne prilike za kalibraciona posmatranja, ali i za snimanje jednostavno predivnih fotografija", izjavio je uoči preleta Džim Bel, rukovodilac sistema za snimanje misije sa Državnog univerziteta u Arizoni (ASU).

Kako se letjelica približavala, njene kamere snimale su noć i dan u različitim područjima planete, uključujući njenu južnu polarnu regiju i prašinu koju vetar nanosi preko kratera na površini. Prema Belovim rečima, sistemi za snimanje zabilježili su hiljade fotografija. On je naglasio da je kalibracija kamera i instrumenata na cilju poput Marsa ključna kako bi se osiguralo da će sve funkcionisati prema očekivanjima u svemirskom okruženju, prije susreta sa metalnim asteroidom.

Istraživanje drevnog planetarnog jezgra

Nakon dolaska do asteroida u avgustu 2029. godine, letjelica će mijenjati orbitu kako bi ga detaljno mapirala.

Ukoliko instrumenti prikupe podatke koji ukazuju na to da je Psyche nekada bila metalno jezgro drevnog planetarnog gradivnog bloka, ovaj asteroid bi mogao da pruži dosad neviđen uvid u unutrašnjost stenovitih planeta poput Marsa i Zemlje.