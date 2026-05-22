Kineski mediji tvrde da je navodno obaranje ukrajinskog F-16 od strane ruskog Su-35 mnogo više od još jednog incidenta u ratu u Ukrajini.

Kineski mediji otvoreno tvrde da je obaranje ukrajinskog F-16 od strane ruskog lovca Su-35 mnogo više od još jednog gubitka u ratu u Ukrajini. Prema pisanju kineskog Sohua, taj događaj predstavlja "novu prekretnicu u istoriji moderne vazdušne borbe".

Takva formulacija nije slučajna. U Pekingu se pažljivo prati svaki direktan sukob zapadne i ruske vojne tehnologije, posebno kada je riječ o vazduhoplovstvu, gde se danas praktično testiraju doktrine budućih ratova velikih sila.

Prema navodima više ruskih i ukrajinskih izvora, incident se dogodio iznad Sumske oblasti. Koordinator proruske mreže u Nikolajevu Sergej Lebedev objavio je da je ukrajinski F-16 pogođen tokom vazdušne borbe raketom vazduh-vazduh ispaljenom sa Su-35S.

Ukrajinski avion je, prema tim tvrdnjama, pokušao manevar izbjegavanja, ali bez uspjeha. Lokalni stanovnici prijavili su snažnu eksploziju, dok ruski izvori tvrde da je avion nakon pogotka "presječen na pola" prije nego što su ostaci pali na polja.

Ako se potvrdi da je F-16 zaista oboren u direktnoj vazdušnoj borbi, to bi bio prvi takav slučaj otkako su zapadni lovci stigli u Ukrajinu.

Do sada su ukrajinski F-16 već beležili gubitke, ali uglavnom u okolnostima koje nisu javno predstavljene kao klasični vazdušni duel lovca protiv lovca. Upravo zbog toga kineski mediji događaj predstavljaju kao važan simbolički trenutak.

Sohu navodi da Ukrajina trenutno raspolaže sa svega oko 30 operativnih F-16, pri čemu se suočava sa ozbiljnim problemima održavanja, nedostatkom rezervnih delova i ograničenim brojem obučenih pilota.

Kineski autori posebno naglašavaju da ruske Vazdušno-kosmičke snage već dugo imaju i brojčanu i tehnološku prednost u vazduhu, a da slučaj sa Su-35 dodatno pokazuje efikasnost ruskih raketa vazduh-vazduh velikog dometa.

U centru pažnje nalaze se rakete R-77 i posebno R-37M, projektil veoma velikog dometa koji je poslednjih godina postao jedno od najvažnijih ruskih oružja za vazdušnu dominaciju.

Prema dostupnim informacijama, lansiranje rakete koja je pogodila F-16 navodno su zabeležili i ukrajinski kanali za praćenje vazdušne situacije.

Su-35S je inače najnaprednija operativna verzija porodice Su-27, razvijena upravo za borbu protiv zapadnih lovaca kao što su F-15 i F-16. Za razliku od jednomotornog F-16, Su-35 je mnogo veći dvomotorni lovac vazdušne superiornosti sa snažnijim radarom, većim dometom i znatno težim raketnim naoružanjem.

U kineskim analizama posebno se ističe da je F-16 još tokom Hladnog rata razvijen kao lakši i jeftiniji pandan F-15, dok Su-35 pripada potpuno drugoj kategoriji teških lovaca. Pitanje pilota dodatno komplikuje celu priču.

Više zapadnih i francuskih izvora, uključujući portal Intelligence Online, ranije je tvrdilo da dio ukrajinskih F-16 ne lete ukrajinski piloti, već veterani iz američkog i holandskog vazduhoplovstva. Ukrajinske vlasti zvanično su negirale navode o prisustvu stranih pilota u sastavu Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine.

Ipak, Ukrajina se još od početka programa suočava sa ogromnim problemom obuke pilota za NATO avione, pošto je ukrajinsko vazduhoplovstvo decenijama koristilo isključivo sovjetske platforme poput MiG-29 i Su-27.

Zapadni F-16 koji su stigli u Ukrajinu dodatno su opterećeni činjenicom da se uglavnom radi o polovnim avionima iz evropskih rezervi, bez modernizacije na najnovije standarde.

Ukrajinski zvaničnici poslednjih mjeseci sve otvorenije priznaju ograničenja tih aviona u direktnom sukobu sa ruskim lovcima. Portparol ukrajinskog vazduhoplovstva Jurij Ignat još prošle godine otvoreno je govorio da ruski lovci "vide dalje i gađaju dalje".

"Modifikacije F-16 koje imamo ne mogu se ravnopravno boriti jedan na jedan protiv Su-35", rekao je Ignat, naglašavajući da Ukrajina mora da kombinuje lovce sa zemaljskom protivvazdušnom odbranom, elektronskim ratovanjem i spoljnim radarima.

Ukrajinski piloti su zbog toga morali potpuno da promene taktiku korišćenja F-16. Prema svedočenjima ukrajinskih pilota, ruski Su-35, Su-57 i presretači MiG-31 konstantno patroliraju na velikim visinama i čekaju trenutak polijetanja ukrajinskih lovaca.

To je dovelo do toga da ukrajinski F-16 uglavnom lete veoma nisko koristeći konfiguraciju "leta uz teren", pokušavajući da se sakriju iza reljefa i smanje mogućnost otkrivanja ruskim radarima. Takvu taktiku kasnije je praktično potvrdila i ruska strana.

Direktor Rosteka Sergej Čemezov izjavio je još krajem 2025. godine da su ruski Su-35 primorali ukrajinske F-16 i francuske Miraže 2000 da deluju "isključivo na malim visinama i duboko iza linije fronta".

Prema njegovim riječima, ruski lovci danas gađaju ciljeve na udaljenostima od više stotina kilometara, zbog čega se ukrajinski avioni veoma rijetko približavaju frontu. Kineski mediji upravo u tome vide ključnu promenu modernog vazdušnog ratovanja.

Nije više presudna samo manevarska sposobnost lovca u bliskoj borbi, već dominacija radara, raketa velikog dometa, mrežnog povezivanja i sposobnost da protivnika otkrijete i pogodite prije nego što vas uopšte vidi. Istovremeno, kineski autori ne tvrde da je Su-35 apsolutno dominantan protiv svih zapadnih lovaca.

Naprotiv, u analizama se sve češće provlači pitanje koliko bi Su-35 mogao da bude efikasan protiv najnovijih stelt platformi pete generacije poput američkog F-35 ili kineskog J-20.

Upravo zato se svaki duel između ruskih i zapadnih sistema danas posmatra mnogo šire od samog rata u Ukrajini. Za velike sile to je praktično laboratorija budućih vazdušnih sukoba u kojima se već sada testira kako će izgledati ratovi narednih decenija.

