Anđelina ćerka njenom karticom finansirala sektu: A onda je 5 žena vođe izbolo slavnu glumicu u 8. mjesecu trudnoće

Čuvena glumica Anđela Lensberi proslavila se brojnim ulogama u kultnim ostvarenjima, iako je mnogi najviše pamte kao detektivku Džesiku Flečer u seriji "Murder, she wrote".

Koliko ju je publika voljela, pokazuje podatak da je sredinom devedesetih dobila savršenih 100 poena, najveći rezultat po takozvanom "indeksu ljubavi".

Međutim, glumica koja je u javnosti bila uvijek raspoložena i nasmejana, van svjetlosti reflektora preživaljavala je pravi pakao, zbog čega se odlučila na drastičnu odluku.

Njena djeca, Entoni i Dirdre su tokom tinejdžerskih dana imali ogromne probleme sa narkoticima. situacija je postala zaista zastrašujuća kada je Dirdre, još uvijek u tinejdžerskim godinama, uvučena u orbitu harizmatičnog vođe kulta po imenu Čarls Menson. Dirdre je počela da provodi svo vrijeme sa rastućom Mensonovom "porodicom". Čak je koristila i majčine kreditne kartice da kupuje zalihe za grupu.

Anđela je jasno vidjela opasnost. Shvatila je da njena ćerka stoji na ivici nečeg mračnog i nepovratnog. Većina poznatih roditelja u toj situaciji bi možda angažovala obezbjeđenje, izdala saopštenja ili pokušala da upravlja krizom iznutra holivudske mašinerije. Anđela je izabrala nešto mnogo radikalnije - odlučila je da se odsele.

Spakovala je cio njihov život i preselila porodicu u udaljenu seosku kuću u okrugu Kork, u Irskoj.

Odustala je od unosnih ugovora. Odbila je glavne uloge na vrhuncu karijere. Ostavila je za sobom veze, pažnju i zamah koji je decenijama gradila. Čitavu godinu je odbijala da prihvati bilo kakve glumačke poslove. Umjesto toga, svu pažnju usmjerila je na porodicu.

Daleko od uticaja Mensona i scene droge, Entoni i Dirdre su počeli da se oporavljaju. Dirdre je na kraju potpuno preokrenula svoj život. Udala se za italijanskog kuvara i otvorila uspješan restoran u Kaliforniji. Entoni je kasnije postao televizijski reditelj.

Anđelina odluka praktično je spasila život djece, s obzirom da je poznato da su kasnije Mensonove žene upale na posjed čuvene glumice Šeron Tejt koja je tada bila u osmom mjesecu trudnoće, a potom su je ubile.

Menson je planirao seriju ubistava, no srećom, uhapšen je prije nego što je sve sproveo u dejlo. Najstrašnije od svega bilo je ponašanje njegovih žena koje, dok su ih policajci vodili sa mjesta zločina, nisu pokazivale ni trunku kajanja. Umjesto toga, pjevajući pjesme koje su im urezane u pamćenje tokom života u Mensonovoj "Porodici", smješkale su se i djelovale gotovo hipnotisano.