Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Kako izgleda pevačica nakon što je izgubila 50kg: Jedva se kretala, imala 120kg, a sada je prava bomba (Foto)

Autor Ana Živančević
Nakon što je imala 120 kilograma, pjevačica Martina Vrbos je smršala 50 kilograma.

Hrvatska pevačica Martina Vrbos u jednom periodu života suočila se sa viškom kilograma, kada je vaga pokazala brojku 120. To je bila prelomna tačka kada je odlučila da okrene novi list.

Zahvaljujući uvođenju samo jednog jednostavnog pravila, da obroke konzumira isključivo u tačno određenom vremenskom prozoru, uspela je da postigne neverovatan uspeh i za samo godinu dana smrša čak 50 kilograma.

"Naglo sam se ugojila posle trudnoće, pošto nisam mogla da jedem šta sam htela dok sam bila u drugom stanju. Bila sam željna svega, pa je na mom meniju bila isključivo nezdrava hrana. Mahnito i histerično sam jela brzu hranu i pila gazirana pića u neograničenim količinama, a slatkiši su bili neizostavni. Čini mi se da sam preko noći dogurala do tih famoznih 120 kilograma", rekla je ona.

Ne krije da joj je višak kilograma smetao u svakodnevici.

"Sporo sam se kretala, butine su mi se trljale jedna o drugu, a to je odvratan osećaj. Bila sam troma, sve mi je bilo teško da radim. Čula sam za autofagiju od prijatelja, koji je na tom režimu dosta smršao, a jeo je sve što je želeo. Odlučila sam i ja da probam. Svaki dan jedem šta hoću po šest sati, a 18 sati ne jedem. Prestanem da jedem u 16 časova, a počnem ujutru u 10. Prvih nekoliko dana mi je bilo katastrofa. Mislila sam da ću se srušiti od gladi. Ali sada mi je najnormalnije da ne jedem. I odlično se osećam, imam mnogo više energije", istakla je ona.

"Želim da imam 58 kilograma, tako da moram da smršam još 12 da bih bila top-riba. A tada ću, čini mi se, gola šetati ulicama, da svi vide koliko sam zgodna", rekla je ranije ona za Informer.

Pogledajte kako danas izgleda Martina Vrbos:

