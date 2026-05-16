Jedanaest osoba je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u selu Prilep kod Dečana. U sudaru su učestvovala tri automobila, a povrijeđeni su van životne opasnosti.

Izvor: Youtube/Info Bijeljina/Ilustracija

Jedanaest osoba je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u selu Prilep kod Dečana.

Ovu informaciju je za medije potvrdio portparol policije za region Peći, Driton Rugova. On je dodao da su u udesu učestvovala tri automobila, kao i da su povrijeđeni, prema rečima ljekara, van životne opasnosti.

"Danas oko 18 časova policija je obaviještena o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Prilep kod Dečana. U udesu su učestvovala tri vozila, a jedanaest osoba je zadobilo telesne povrede. Oni su prevezeni u Regionalnu bolnicu u Peći radi ukazivanja ljekarske pomoći", saopšteno je iz policije.

(Gazeta/MONDO)