Zbog trogodišnjeg zatočeništva sopstvene djece u "Kući užasa", bračni par iz Španije osuđen je na zatvorsku kaznu.

Par koji je svoje troje male djece držao zaključane u trošnoj i prljavoj kući gotovo četiri godine osuđen je na zatvorsku kaznu u slučaju koji je potresao Španiju.

Vlasti su prošlog aprila spasile tri dječaka – blizance, tada stare osam godina, i njihovog desetogodišnjeg brata – iz "Kuće užasa" u sjevernom gradu Ovijedu, gdje su bili primorani da borave još od pandemije kovida, piše Independent.

Djeca su pronađena sa izraženim motoričkim poteškoćama, nosila su pelene i spavala u krevecima u prljavoj kući punoj smeća i nagomilanih ljekova.

Njihovi roditelji, za koje se vjeruje da su tokom pandemije razvili strah od spoljnog svijeta, osuđeni su u ponedeljak na po dvije godine i deset mjeseci zatvora.

Par je proglašen krivim za zanemarivanje porodice i nanošenje psihološke štete, ali su oslobođeni težih optužbi za protivpravno lišavanje slobode. Tužioci su tražili kazne od 25 godina zatvora.

"Disali su kao da to nikada ranije nisu radili u životu"

Policija je saopštila da je kuća bila u užasnom stanju kada su pronašli djecu u aprilu prošle godine.

Policajci koji su spasili djecu rekli su da su po ulasku u kuću zatekli gomile i gomile smeća nagomilanog pri dnu stepeništa.

"Nisu imali televizor, nikakve elektronske uređaje za djecu, gotovo nikakve igračke, čak ni obuću njihove veličine; cipele koje su imali bile su veličine koju su nosili prije četiri godine, kada su stigli", rekli su izvori bliski istrazi za El Pais.

Navodi se da su policajci bili šokirani reakcijom djece kada su izašla napolje.

"Dodirivali su travu, disali kao da to nikada ranije nisu radili u životu. Vidjeli su puža i bili potpuno fascinirani."

Tužilaštvo je navelo da deca četiri godine nisu izlazila napolje, čak ni u sopstveno dvorište, i da nisu poznavala svoju rodbinu.

Dodali su da je dugotrajno nošenje pelena ostavilo posledice po kontrolu crijeva i bešike kod djece. Prema navodima La Sekste, djeca su hodala pogrbljeno i imala poteškoće pri penjanju i silaženju niz stepenice.

Odbrana je tokom suđenja tvrdila da su roditelji donosili "niz odluka koje su svakako bile pogrešne i neprimjerene, ali ne i kriminalne".

Policija je uhapsila par u aprilu 2025. godine nakon što je pronašla djecu, posle dojave jednog komšije.

Otac je identifikovan kao 53-godišnji njemački državljanin, dok majka, stara 48 godina, ima dvojno državljanstvo Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Oni su iznajmljivali kuću u ruralnom dijelu Ovijeda od oktobra 2021. godine.

Roditeljima je naloženo da svakom djetetu isplate odštetu od 30.000 eura (26.000 funti), a oduzeto im je starateljstvo nad djecom na najmanje tri godine i četiri mjeseca nakon presude donijete u ponedeljak.

Prema lokalnim medijima, djeca su smještena pod brigu socijalnih službi. Presuda nije javno objavljena jer sudije smatraju da sadrži osjetljive informacije koje utiču na privatnost žrtava.

Havijer Munjoz, advokat majke, rekao je da su djeca školovana kod kuće, da su imala "stabilan porodični život" i da su bila dobro hranjena.

Munjoz je rekao da je par, koji se nalazi u pritvoru od hapšenja, "umjereno zadovoljan" presudom, ali da i dalje razmatra mogućnost žalbe.

