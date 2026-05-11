"Svađali smo se i raspali zbog mene": Goga Gačić nikad iskrenije o sukobu sa Teodorom Džehverović

Pjevačica Goga Gačić otvorila je dušu o svom privatnom životu, razvodum, ali i grupi Đavolice, koja je tada napravila bum na domaćoj javnoj sceni.

Pjevačica se prisjetila perioda grupe "Đavolice" u kojoj je bila sa Teodorom Džehverović i Tamarom Milutinović, te je pričala o njihovim odnosima nakon prekida saradnje i kako je sve počelo.

"Saša Popović je bio "najveći krivac" za to. Veliku zahvalnost i danas osjećam, to je jedno prelijepo iskustvo zaista. Da nije bilo njega, ne bi bilo ni nas. Đavolice su nam bile svima vjetar u leđa", počela je Goga i otkrila kako je došlo do raspada grupe:

"Na neki način su se Đavolice raspale zbog mene. Ja sam ostala trudna, a Tamara Dragić je nešto trebala da me mijenja, ali ne znam šta sve tu desilo. Grupu je svakako teško održati, da nije bilo mene i te priče, možda bi pukle zbog nečeg drugog. Bile smo djeca, sve tri... Teodora je bila još mlađa od nas, tu svako ima nešto svoje. Pamtim kad je Tamara pitala Sašu da Teodora bude sa nama jer nam je prirasla k srcu i baš smo željele sa njom da budemo u grupi", govorila je Goga.

Babićeva je priznala da je tokom saradnje dolazilo do nesuglasica, ali da je suština odnosa bila veliko prijateljstvo.

"Jesmo se svađale, ali nešto glupo, sitno. Nije to nešto veliko i to što se priča. Ja je nikada nakon svega nisam srela, Tamara jeste. I baš mi je žao sto nisam bila tu sa njom kad je naišla na Teodoru. Teta Gocu sam srela, lijepo smo pričale i baš smo konstatovale da bi bilo lijepo da se vidimo. Ne sjećam se ni kako smo se rastale. Ono što pamtim, došla je kod mene da me vidi kada sam bila u poodmakloj trudnoći, nakon toga je otišla u rijaliti i izgubile smo kontakt", izjavila je Goca za Scandal.

"Ne zamjeram joj ništa"

Pjevačica je priznala i da li joj je zamjerila sve ružne riječi i kako na to sve danas gleda.

"Ne znam zašto nas je pljuvala u rijalitiju. Baš sam razmišljala da bi bilo lijepo jednom da popričamo o svemu, ali nikada se nismo ni srele, ni vidjele, ni čule. Sada je prošlo već mnogo vremena, ne zamjeram joj ništa... Ona je radila na karijeri, ja sam se ostvarila u porodičnom životu, sve je to iza nas. U prošlost nema potrebe da se vraćam", zaključila je Goga.

