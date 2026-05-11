Pronađeno je tijelo natporučnika Kendrika Kija, jednog od dvojice američkih vojnika nestalih u okeanu tokom vojne vježbe u Maroku. Za drugim vojnikom se i dalje traga.

Američka vojska objavila je da je pronađeno tijelo jednog od dvojice američkih vojnika koji su prošle nedelje nestali tokom vojne vježbe u Maroku.

Riječ je o 27-godišnjem natporučniku Kendriku Lamontu Kiju mlađem (Kendrick Lamont Key Jr.), komandiru voda i oficiru protivvazdušne odbrane iz Ričmonda u saveznoj državi Virdžiniji. Marokanski vojni tim za potragu pronašao je njegovo tijelo u moru uz obalu, oko 1,5 kilometara od litica gdje su dvojica vojnika nestala 2. maja.

Učestvovali su u vojnoj vježbi "African Lion 2026"

Američke i marokanske snage nastavljaju potragu za drugim nestalim vojnikom koristeći kopnene, vazdušne i pomorske snage. Komandant 10. komande protivvazdušne i protivraketne odbrane američke vojske, brigadni general Kertis King, poručio je da vojska tuguje zbog Kijeve smrti.

"Naša srca su uz njegovu porodicu, prijatelje, saborce i sve koji su ga poznavali i služili uz njega. Porodica 10. komande protivvazdušne i protivraketne odbrane tuguje i nastavićemo da pružamo podršku jedni drugima i porodici natporučnika Kija dok odajemo počast njegovom životu i službi", rekao je King.

Obojica vojnika učestvovala su u vježbi "African Lion 2026", godišnjoj zajedničkoj vojnoj vežbi osmišljenoj za jačanje saradnje između američkih snaga, NATO saveznika i afričkih država. "African Lion" je najveća godišnja vojna vježba na afričkom kontinentu, a održava se u Maroku, Gani, Senegalu i Tunisu.

Gledali su zalazak sunca kada je jedan od njih pao u okean

Prema pisanju CBS njuza (CBS News), vojnici su sa grupom kolega otišli da posmatraju zalazak sunca kada je jedan od njih pao u okean. Ostali pripadnici grupe tada su pojasevima napravili ljudski lanac kako bi pokušali da ga spasu, navodi se u preliminarnom izvještaju koji prenosi CBS.

Kada to nije uspjelo, drugi vojnik skočio je u okean kako bi pokušao da spase kolegu koji nije znao da pliva. CBS navodi da je i njega odmah poklopio talas, nakon čega je treći vojnik skočio za njima u more. Taj vojnik je na kraju uspio sam da se vrati u kamp nakon neuspjelog pokušaja spasavanja prve dvojice.

Nije poznato da li je Ki bio vojnik koji je prvi pao u more ili onaj koji je skočio kako bi pokušao da spase kolegu. Američka vojska saopštila je da je njegovo tijelo prevezeno u obližnju mrtvačnicu i da će biti vraćeno u SAD.