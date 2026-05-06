"Ne daju mi da imam odnose!": Zorica iznenadila izjavom u emisiji, odmah se ubacio i Kemiš

Zorica je sinoć prvi put do detalja opisala kako je protekla operacija, ali i šta joj je to zabranjeno.

Folk zvijezda Zorica Brunclik otvorila je dušu sinoć u emisiji kod Ognjena Amidžića o bolesti, operaciji, izliječenju, ali i periodu nakon svega i kako se sada osjeća.

Kako je istakla, sa doktorima je u stalnom konktaktu, ali pojedine stvari su joj i dalje zabranjene. Kako je istakla, još uvijek joj ne dozvoljavaju da ima odnose.

"Zabranili su mi da imam s*ks", izjavila je pjevačica kroz smijeh.

"Ne smije ništa što je nadima", našalio se Kemiš.

Koja je dijagnoza Zorice Brunclik?

Gostujući u emisiji Amidži šou, Zorica je bez ustručavanja govorila o svom zdravstvenom stanju i svemu što je prošla tokom tog perioda.

"Sad sam dobro, nema razloga da ne budem dobro. Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog crijeva. Ja to nisam doživljavala ozbiljno, naučila sam te neke izraze posle ovoliko mjeseci u bolnici", rekla je ona u emisiji kod Ognjena, pa otkrila detalje i kako je uopšte došlo do bolesti:

"To znači da ti se upali debelog crijeva i izađe balon koji se puni raznim prljavštinama i to se onda zapuši i to ako pukne... Daleko bilo. Imala sam dvije faze liječenje."