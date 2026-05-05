Aleksandar Berček na jednu temu nikada nije htio ni riječ: "Zakleo sam se da nikome neću pomoći"

Kako je Aleksandar Berček od teške sirotinje postao legenda.

Aleksandar Berček, jedan od najistaknutijih glumaca jugoslovenskog glumišta, poznat je po svom raskošnom talentu, ali i po veoma strogim životnim principima.

Iako je ostvario maestralne uloge i dobio nagradu za životno djelo, njegov privatni život, teško odrastanje u siromaštvu i čvrst stav da svojoj djeci nikada ne pomaže u karijeri, često intrigiraju javnost.

Odbili ga u vojnu školu zbog neuhranjenosti

Odrastanje u Vrdniku tokom pedesetih godina za ovog čuvenog glumca nije bilo lako, jer su njegovi roditelji bili siromašni, te je često bio gladan. Zbog nemaštine je pokušao da upiše vojne škole, ali su ga dva puta odbili zbog neuhranjenosti.

Ipak, njegov talenat je rano došao do izražaja, a samostalnost je stekao dolaskom u Beograd 1969. godine, kada je kao student sa tri stipendije zarađivao više od svog oca. Otac je bio toliko nepovjerljiv prema njegovom studentskom bogatstvu da ga je čak prijavio miliciji kada je glumac kupio polovnog "fiću".

- Pošto smo bili teška sirotinja, a sirotinja ide u vojne škole, ja se prijavim tamo. Dva puta sam se prijavljivao i dva puta me odbiju zbog neuhranjenosti... Govorio sam Jesenjina, i tu me publika iznela na rukama.

Nikada se ne klanja publici

Od uloge simpatičnog Miška u filmu "Ko to tamo peva", preko "Otpisanih" do "Južnog vetra", Berček je nizao samo velike uspjehe. Zanimljivo je, međutim, da ovaj glumac ima pravilo da se na kraju predstave nikada ne klanja publici, što nije činio još od studentskih dana.

- Ali, ako sam ja taj neki posao radio i uradio ga dobro, a vi došli da me gledate i aplaudirate mi, što bih se ja klanjao ako sam već dobro posao uradio? Kad sam sve uradio, vi me tjerate da vam se još na kraju i klanjam. Mislim da to nije u redu.

Strog otac i životni izbori naslednika

Aleksandar Berček iz dva braka ima četvoro djece: Nikolu, Milicu, Miloša i Minu. Glumac je iskreno priznao da mu je velika žalost što zbog okolnosti nije provodio više vremena sa njima tokom njihovog odrastanja. Ipak, bio je izričit u odluci da im ne pomaže u profesionalnom proboju, a naročito im nije dozvoljavao da se bave glumom.

Danas se njegova djeca uspješno bave onim što vole, pa je tako stariji sin Nikola cijenjeni scenograf i producent.

Svoju strogost glumac je pokazao i u privatnim odnosima, javnosti je poznato da se nije pojavio na vjenčanju svoje ćerke Mine i repera Skaja Viklera, jer taj brak nije podržavao i o svom bivšem zetu nikada nije želio da kaže ni riječ, a Vikler danas uživa u braku sa Nastasjom Bodirogom.

