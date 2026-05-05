Mima Karadžić ostavio 35 godina mlađu jer je htjela brak - Odmah našao novu djevojku

Mima Karadžić raskinuo je trogodišnju vezu sa koleginicom.

Glumac Mima Karadžić prekinuo je trogodišnju vezu sa 35 godina mlađom koleginicom Natašom Stanišić krajem prošle godine, jer nije želio da stane na "ludi kamen".

Ipak, on nije dugo samovao, već je srce poklonio novoj, mlađoj partnerki.

Iako su mnogi mislili da će Mima Karadžić konačno ponovo izgovoriti sudbonosno "da", do kraha ljubavi je došlo kada je glumica zatražila da vezu podignu na viši nivo.

"Mima i Nataša su bili u vezi skoro tri godine. Bili su gotovo nerazdvojni. Poznato je da on ne voli da se obavezuje, pa je tako bilo i ovog puta. Njemu je s njom bilo lijepo, proživljavao je drugu mladost. Kad je Nataša u razgovoru s njim istakla da bi voljela da njihovu vezu podignu na viši nivo i da bi trebalo da govore o braku, on se tome odlučno usprotivio", tvrdi izvor za domaće medije.

"Odmah joj je rekao da o tome ne želi da govori i da nije ni za kakav brak, a posebno u tim godinama. Istakao je da nije ni za kakvo vezivanje i obaveze i da je najbolje da raskinu i da svako krene svojim putem. Nju je to baš razočaralo, ali shvatila je da s njim definitivno nema budućnost."

Odmah našao novu ljubav

Raskid sa mladom koleginicom glumcu nije teško pao, a ubrzo se u njegovom životu pojavila nova žena, koju je prvi put izveo u javnost početkom decembra na koncert u Sava centru.

"Mimu ovaj raskid nije pretjerano uznemirio. On je nastavio sa svojim svakodnevnim obavezama. Redovno je odlazio u teretanu, na svoje fizikalne terapije i na predstavu u kojoj trenutno igra. Posle nekoliko nedelja upoznao je mlađu zanosnu brinetu koja ga je momentalno osvojila. Ona je malo u početku tvrdila pazar, ali on nije odustao. Priredio joj je neka iznenađenja, na šta ona nije mogla da ostane imuna, pa je pala na njegov šarm", kaže izvor.

"To je moja partnerka, zajedno smo"

Da više ne krije sreću, nedavno je za "Blic" potvrdio i sam glumac.

"To je moja partnerka, zajedno smo. Družimo se, lijepo nam je i provodimo neko kvalitetno vrijeme zajedno. Nemam taj osjećaj u smislu da sam miljenik žena. Mislim, bilo bi idiotski da tako sebe doživljavam. Ja sam se oko svake djevojke s kojom sam proveo neko lijepo vrijeme potrudio žestoko. Ništa mi u životu nije padalo s neba, kao ni u ostalim stvarima. Oko djevojke s kojom se danas viđam i družim takođe sam se žestoko potrudio, to je jedna lijepa stvar, tako da ne znam da sam baš miljenik žena”.

Podsjetimo, glumac krije svoj privatni život od očiju javnosti i o vezi sa bivšom djevojkom je pričao samo jednom ističući da se "druže i izlaze". Iza sebe ima samo jedan brak – 1992. godine se oženio glumicom Sunčicom Đurić, a ta zajednica potrajala je nešto duže od dvije godine.