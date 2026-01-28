"Nije oženjen, nema ni djecu": Jelena Vučković posle skandala s bivšim mužem progovorila o dečku, radi kao ugostitelj

Pjevačica Jelena Vučković, ćerka Radeta Vučkovića i Goce Božinovske, već šest mjeseci uživa u vezi s novim partnerom

Pjevačica Jelena Vučković, ćerka folk zvezde Goce Božinovske, u maju 2025. potvrdila je da prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu jer se razvodi od supruga Aleksandra, s kojim je provela 13 godina u braku.

Jelena je u prvim izjavama medijima otkrila da je suprug varao tri godine i da je slučajno saznala za afere, nakon čega je pronašla sreću pored drugog muškarca

Pjevačica je danas sa njim i sa ocem bila na ručku, nakon čega je progovorila i o glasinama da je novi dečko u braku.

"Moj dečko je slobodan, bili smo sa tatom na ručku i odmah da kažem da se super slažu. Nema ženu i djecu, meni je velika podrška i stvarno smo se pronašli", rekla je Jelena, pa se dotakla njegovog braka:

"Te priče koje vidim da se pominju oko braka, to je bilo nešto davno i mladalački. Opet kažem čovjek je slobodan i jako nam je lijepo".

Jelenin novi partner ima brak iza sebe i uspješan je ugostitelj. Oni su su započeli vezu nakon što se ona razvela od supruga Aleksandra sa kojim je provela 13 godina.

"Da me je bar zamijenio nekom ljepoticom"

Jelena Vučković je u razgovoru za medije otkrila detalje kraha braka, ističući da je tek sve svježe, kao i da još uvijek nije podnijela papire za razvod braka.

„Zatečena sam. Posljednje dvije godine se ponašao sumnjivo, svaki muškarac ume i da slaže i da prevari, ali on se zaljubio. Nije smio da mi kaže. Vidjela sam da se nešto dešava, žena to jednostavno osjeti“, rekla je Jelena i dodala:

„Stalno je negdje putovao. Vidjela sam promjenu na njemu, pa sam otišla kod oca malo da se sklonim. Htjela sam da uradim nešto da ostanemo zajedno i da pokušam da spasem brak. Ko zna zašto je to dobro, želim mu svu sreću i sa njom i bez nje, sa kojom god da bude.

Ne uzdižem sebe, ali ja, Jelena Vučković, iz takve porodice nisam obraćala pažnju na druge djevojke. Nisu mi bile bitne jer poštujem sebe. Nisam učena tako da idem da vijam druge žene. Nisam ni ljubomorna, jer mislim da previše vrijedim da bih se spuštala na taj nivo. Nemam pojma ko je ta žena, ali znam kako izgleda. Da sam bar zamijenjena sa nekom ljepoticom, uspješnom ženom, rekla bih mu svaka čast, skidam kapu. Nije to ni bitno, možda su se našli, sve je to okej, ali mogao je da mi kaže“, objasnila je Jelena za Alo.