Ćerka Goce Božinovske ima novog dečka: Muž tri godine vodio dvostruki život, slučajno saznala za druge žene

Jelena Vučković priznala da je ponovo zaljubljena, 6 mjeseci nakon razvoda od muža s kojim je provela 13 godina

Izvor: Youtube printscreen/ HYPE TV

Pjevačica Jelena Vučković, ćerka folk zvijezde Goce Božinovske, u maju 2025. potvrdila je da prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu jer se razvodi od supruga Aleksandra, s kojim je provela 13 godina u braku.

Sada, šest mjeseci kasnije ona je ponovo zaljubljena, i uživa u vezi sa markantnim muškarcem.

"Istina je! Srećna sam i zadovoljna. Ne bih sada mnogo da dužim na tu temu, nemam mnogo ni vremena, ali mogu da kažem da to jeste istina", poručila je Jelena.

Jelena je sa bivšim mužem godinama živela povučeno u Valjevu, daleko od medijske pažnje. Kada je potvrdila da se razvodi, na Instagramu je podijelila tužnu objavu:

" I odjednom sam shvatila da ga više ne želim, što je čudno jer sam dugo mislila da je on moje sve. Sjećam se trenutka kada me je nasmijavao i kako sam se zaštićeno osjećala u njegovim rukama. Ali se takođe sećam i suza, noći koje sam provela sama pitajući se zašto nisam dovoljna. Uvijek sam nalazila izgovore za njega - možda je zauzet, možda je umoran, možda previše očekujem. Ali duboko u sebi sam znala da ljubav ne bi trebala da izgleda ovako. Nadala sam se da će se promijeniti, ali nikada nije. I odjednom sam shvatila da zaslužujem mir".

Jelena je u izjavi za medije prije šest mjeseci rekla da joj je muž vodio "dvostruki život".

Ovako izgleda bivši zet Goce Božinovske:

"Tako je, razvodim se posle 13 godina braka. On je vodio dvostruki život, živio sa drugom ženom tri godine, saznala sam sve. Sve sam njemu posvetila. Pokušavala sam da sačuvam ono što se dalo sačuvati, ali nije uspjelo. Htjela sam njega, htjela sam da budem samo sa njim, ali eto. Zbog njega nisam ni radila, sve sam posvetila njemu, a on sa drugim ženama bio", rekla je Jelena tada.

(Telegraf, MONDO)





