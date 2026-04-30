Dara Bubamara se udala za drugog muža, a još uvijek bila u prvom braku: Bivši joj poludio zbog afere

Darin ljubavni život decenijama unazad puni medijske stupce, a pjevačica je samo dva puta stala pred oltar.

Izvor: Kurir / Dragana Udovičić

Dara Bubamara nedeljama unazad je glavna tema medija zbog eksplicitne govorne poruke koja je završila u javnosti. Pjevačicu su podržale brojne javne ličnosti, ali i obožavatelji koje je nasmijala Darina otvorenost.

Ipak, ona je odlučila da presavije tabak i da tuži odgovorne koji su poruku pustili u etar, a kako je rekla nedavno, na snimanju "Zvezda Granda", tačno zna ko stoji iza svega.

U međuvremenu je pažnju javnosti privukao i momak o kom pjevačica navodno govori u poruci. Boris se snimao uz njenu pjesmu "Opasan", poručivši kratko: "Kažu svašta", no potvrde da li je zaista on taj o kom je Dara pričala, za sada nema.

Izvor: Instagram/sportyris

Ipak, momak koji se proslavio učešćem u rijaliti formatima, a bio je i u svjetski popularnom šou programu "Love Island", čini se da koristi 5 minuta slave, te je objavio snimak na svom profilu gdje se vidi da je ušao u studio, te da snima pjesmu.

Pogledajte još njegovih fotografija:

Sa druge strane, skandal nije narušio Darin odnos sa novim dečkom, te je tu sve, barem za sada, u najboljem redu.

Pogledajte kako izgleda izabranik pjevačice:

Ovo nije prvi put da je ljubavni život Dare Bubamare tema javnosti i medija. Svojevremeno, kada su u javnost procurile fotografije pjevačice na kojima je pod tušem samo u donjem dijelu kupaćeg kostima, pojavile su se tvrdnje da je pjevačicin tadašnji suprug Milan bijesan i da će tražiti razvod što se nije dogodilo. Godinu dana kasnije Dara se našla usled s*ks-afere jer su se u žutoj štampi mogle vidjeti fotografije na kojima se potpuno naga samozadovoljava.

U martu 2019. godine je na svom Instagram profilu objavila eksplicitni video snimak, a zatim nakon par minuta obrisala klip i izvinila se pratiocima saopštenjem da je pritisla pogrešno dugme i da je to bila samo vježba.

Izvor: Instagram printscreen / darabubamara_official

Prvi muž

Inače, Dara je bila u braku dva puta. Prvi put je to bilo sa biznismenom Lazarom Dugalićem Lakijem koji je dugo bio u zatvoru, a pjevačica je tek kasnije govorila o svemu.

"Taj prvi brak bio iz zezanja, a sad ću ti reći zašto iz zezanja. Pjevali smo svi u Njemačkoj i imali smo od Jovanovića nekog menadžera papire i to je odjednom počelo hapšenje, pošto se nije plaćao porez. Goca Božinovska zaustavljena na granici, ovu pjevačicu zaustavili na granici, haos. A Laki i ja tada u vezi, a on živi u Njemačkoj. I kaže Andrija, naš prijatelj, čovječe, jeste vi ludi da sad, ako uhvate Daru, ona će nagrabusiti zbog tog Jovanovića, kaže idite vjenčajte se i gotovo, ona ima papire i ćao, završeno. I ja kažem 'ajde. Iskreno ti pričam", rekla je svojevremeno pjevačica za Telegraf.

"Mislim, mi smo se zavoljeli, živjeli smo zajedno, ali ja sam mu rekla: 'Slušaj, znači, ovo nije sad znači, brak. Ovo je sad zbog papira, ali da znaš, nemoj se sad utripovati da smo muž i žena'".

Dara posjećivala Lakija u zatvoru

Kada je Lazar uhapšen, Dara kaže da joj je to bio najmračnij period.

"Taj period života pamtim kao najmučniji. Bilo mi je veoma teško, pa sam utjehu pronalazila u uspesima na poslovnom planu. Rekla bih da je izuzetno teško da u isto vrijeme privatni život i posao budu savršeni. Veliki sam borac i do svojih ciljeva dolazim po svaku cijenu. A mnogi su mislili da ću se povući sa estrade dok Laki ne bude pušten. Ipak, bila sam jača i istrajnija nego ikada. Pjesme sa albuma objavljenih u tom periodu postale su hitovi, punila sam diskoteke, kažu da nikada bolje nisam izgledala. I sebi i drugima dokazala sam da sam najjača. Sigurna sam da su i brojne obaveze umnogome uticale na to da ne razmišljam o svakodnevnim problemima i da što lakše proživim te kritične dane. Vikendima sam nastupala po inostranstvu, a svake srijede odlazila kod Lazara u posjetu", ispričala je pjevačica jednom prilikom za "Kurir", a budući da su razlike među njima bile nepremostive, ona je utjehu pronašla sa Milanom za kojeg se udala u crkvi dok je papirološki još uvijek bila u braku sa Lakijem.

Drugi brak

Podsjetimo, 2007. godine pjevačica je upoznala srpskog biznismena Milana Kesića koji živi u Parizu kada je nastupala u njegovom lokalu. par je brzo uplovio u vezu, a vjerili su se nakon 6 mjeseci veze. Godinu dana kasnije organizovali su raskošno vjenčanje u Novom Sadu sa 500 zvanica, a navodno je u sve uloženo oko 120.000 eura.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Mladenci su se vozili u limuzini, kočijama, imali su vatromet i tortu od 80 kilograma. Dara je kasnije izjavila da su bili u gubitku jer su mnogi rođaci, umesto novca, poklanjali lampe i druge nepotrebne stvari. Medeni mjesec su započeli krstarenjem na prekookeanskom brodu "Queen Mary 2", a zatim su obilazili Ameriku.

Pjevačica je tada zatrudnela, a 2009. dobili su sina Kostu. Međutim, par je nakon nekoliko godina stavio tačku na brak, a danas su u dobrim odnosima.

Pogledajte kako izgleda sin pjevačice:

O njihovoj ljubavi svojevremeno je govorio i sam Milan.

"Dara i ja se poznajemo 12 godina, bili smo i ostali najbolji prijatelji. Malo je teško da vam objasnim taj naš odnos, dosta je specifican. Prava istina je da Dara i ja nikada nismo bili u pravom braku, uglavnom se naš odnos zasnivao na prijateljstvu i poštovanju", rekao je Milan i dodao:

"Postojala je i strast među nama, tada je Dara ostala u drugom stanju, pa smo se onda vjenčali. Međutim, poslednje dvije i po godine braka nismo imali ništa, ali nismo htjeli da se razvedemo zbog djeteta. Spavali smo u odvojenim sobama. Ona je, kao i svaka žena, morala da izlazi, da upozna nekoga. Meni to nije smetalo, poštovao sam svaku njenu odluku", iskren je bio jednom prilikom Kesić za medije.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Njegove riječi na neki način je potvrdila i sama Dara.

"Ja nisam ni trebala da se razvodim, iskreno. Nikada nismo imali nikakve svađe, samo smo se energetski udaljili i jednostavno nisam htjela više da budem u toj vezi. Ja sam takva, falilo mi je energije", rekla je svojevremeno u emisiji "Zvezde Granda Specijal" i dodala:

"Toliko smo dobri ostali da bolje živimo nego ljudi od 99 odsto brakova. Ako mi je nešto potrebno, on je tu. Jako je lijepo biti u dobrim odnosima.", a da li će pjevačica ikada više stati na "ludi kamen" ostaje da vidimo.