logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Za nedelju dana zaradila 1.200.000: Pre 30 godina zbog Nađe gledali "Američku pitu", sad zamalo srušila Onlifens

Autor Dragana Tomašević
0

Šenon Elizabet, legendarna "Nađa" iz hit filma "Američka pita", za nedelju dana postala hit na platformi za odrasle i ostvarila neverovatnu zaradu

Za nedelju dana zaradila 1.200.000: Pre 30 godina zbog Nađe gledali "Američku pitu", sad zamalo sruš Izvor: Youtube

Glumica Šenon Elizabet, proslavila se u hit filmu "Američka pita" iz 1999. godine ulogom Nađe.

Njene scene u donjem vešu gledali su milioni, a sada, skoro 30 godina kasnije, njene slike u donjem vešu na platformi Onlifens, zarađuju milione.

Šenon je sredinom aprila pokrenula nalog na platformi za odrasle, a prema rečima njenog menadžera Endija Bakmana, za nedelju dana je zaradila 1,2 miliona dolara.

Glumica se u svojim objavama fokusira na direktnu komunikaciju sa fanovima, ali i najavljuje dobrotvornu gala večeru u Las Vegasu. Prema navodima američkih medija "više ne čeka da je pozovu iz nekog filmskog studija", već je rešila da "oblikuje karijeru prema sopstvenim pravilima".

Pogledajte je u sceni koja je zaludela svet:

A, pogledajte je danas:

Tagovi

američka pita Šenon Elizabet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

