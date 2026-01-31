Slađa Alegro izgubila na sudu: Borba trajala 15 godina, prava više nisu njena, mora da mijenja ime?

Preko 10 godina trajala je borba članova benda, zajedno sa Slađom, da se dokaže ko je zapravo vlasnik imena "Allegro bend".

Izvor: Kurir printscreen

Sveta Alegro, pjevač i osnivač popularnog Alegro benda, nakon dugogodišnjeg spora sa bivšim članovima grupe konačno je dobio sudsku presudu u svoju korist i povratio autorska prava nad pjesmama.

Posle 15 godina pravne borbe, on ističe da pravda možda jeste spora, ali na kraju ipak dostižna.

"Izdao sam svoj album sa osam pesama i krenuo u ovu muzičku akciju iz čiste ljubavi... Osnovao sam Allegro bend, nedavno smo završili sve u sudu što je trebalo. Sve presude smo dobili, iscrpeli su se svi mogući elementi posle 15 godina — pravda je spora, ali dostižna. Sve ide sada svojim putem", kazao je Sveta.

Sveta je ranije ovako komentarisao Slađine izjave da je ona zapravo "Allegro bend"

"Kulminacija je nastala Slađinom izjavom u jednoj emisiji gdje je rekla da se neka dvojica (prim.aut moj brat i ja) lažno predstavljaju kao Allegro bend i molila gazde da vode računa i da ne zapošljavaju taj bend, jer tamo gdje je ona tu je bend. Tu se završio naš razgovor i pokrenuta je tužba za povredu žiga protiv svih njih, ne samo protiv Slađane. Apsurdna je stvar da se sve prebacilo na Slađu, i da se sudimo ona i ja. Istina je da smo se sudili ja i četiri člana benda", istakao je Sveta koji se čak deset godina sudio sa bivšim kolegama, uključujući i Slađu, koji su, kako kaže, praktično oteli nešto što je on napravio.

"Nikad nije bilo pitanje da li je Slađa zvijezda, da li je dobra pjevačica, da li su oni dobri muzičari, jer to nije moje. Sa ove distance, smatram da nije trebalo da uđem u takvu priču, jer mi to nije trebalo u životu da se 10 godina prepirem i potrošim 10 godina svog života, umjesto da sam radio na svojoj karijeri", smatra Sveta koji je 2016. godine dobio presudu da je vlasnik imena "Allegro".