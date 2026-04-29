Poznati tata je dobio sa švalerkom, a zbog Ivanke pričali da je ružna: Evo kako izgleda ćerka koja je harala Beogradom

Na sinoćnjoj svečanoj večeri u Bijeloj kući, fotoreporteri su slikali i naslednicu koju je Donald Tramp dobio s drugom ženom dok je još bio u braku sa pokojnom Ivanom Tramp

Američki predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp poslednjih dana su domaćini britanskom kralju Čarlsu III i kraljici Kamili, a sinoć je održana i svečana državna večera u Istočnoj sobi Bele kuće.

Na večeri su se okupila brojna poznata i ugledna lica poput Tima Kuka iz Apple-a, Džefa Bezosa iz Amazona, njegove supruge Loren Sančez, Dejvida Elisona iz Paramounta i mnogih drugih.

Na događaju je bila prisutna i Trampova porodica, uključujući Erika Trampa i njegovu suprugu Laru, Ivanku Tramp i njenog supruga Džareda Kušnera, kao i ćerku Tifani Tramp, koja je pre nekoliko godina posetila Beograd.

Završila u Skadarliji Ćerka prvog čoveka Amerike Donalda Trampa Tifani (25) boravila je 2019. u srskoj prestonici u pratnji dečka Majkla i pripadnika obezbeđenja. Razlog višednevne posete nije poznat, ali je poznato da je Tifani završila u Skadarliji.

Tifani, koju mediji tokom godina nisu štedeli i nazivali je "ružnim pačetom" i "najmanje omiljenom ćerkom Donalda Trampa, stigla je u prelepoj krem haljini bez naramenica koja je istakla njenu figuru nakon porođaja.

Ona je jedino dete predsednika Trampa iz drugog braka sa Marlom Mejpls, a juče se pridružila svečanosti u Vašingtonu.

Pogledajte kako je sinoć izgledala:

Ko je Marla?

Lepa Marla, inače bivša manekenka i glumica, zavela je milionera još dok je bio u braku sa Ivanom, što mu ova nije oprostila do smrti, ali porivi su ipak bili jači.

Njih dvoje su se upoznali na teniskom turniru 1985, i brzo je postalo jasno da ih veže više od prijateljstva. Donald se razveo, a iako isprva nije želeo brak sa Marlom, to je promenila njena trudnoća. Sudbonosno "da" rekli su dva meseca nakon rođenja njihove ćerke Tifani, a u braku su bili od 1993. do 1999. godine.

Razvod je bio neminovan jer se, kako je kasnije Marla ispričala "nisu slagali u pogledima na svet, a imali su i drugačiju ideju o vaspitanju ćerke". Nakon toga Marla se preselila u Kaliforniju, gde je sama odgajala naslednicu.

Veliku pažnju je privukao i predbračni ugovor koji je potpisala, ali je američki predsednik rekao da je to bilo nužno da bi mogao mirno da spava.

Nakon razvoda, Marla nije dobila bogatstvo kao Ivana, ali je Tramp priznao da je prema bivšoj bio velikodušan, te se nagađa da je i njoj dao milione dolara s obzirom da godinama unazad živi na visokoj nozi, ali nije poznato da se ičim bavila.