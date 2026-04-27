Poginuo radnik tokom priprema za Šakirin koncert u Brazilu: Očevici otkrili kako je došlo do tragedije

Organizator koncerta, kompanija Bonus trak, potvrdio je smrt tehničara.

Izvor: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Tehničar je u nedelju poginuo u Rio de Žaneiru dok je postavljao scenu za predstojeći besplatan koncert pop zvijezde Šakire, saopštili su nadležni i organizatori događaja.

Ekipe su već nekoliko nedelja radile na postavljanju velike bine na pijesku plaže Kopakabana u ovom brazilskom gradu. Očekuje se da će koncert 2. maja privući veliku publiku iz cijelog svijeta, a deo je rekordne svjetske turneje Šakire.

Pogledajte mjesto nesreće:

Prema saopštenju vatrogasne službe, muškarac je zadobio teške povrede nogu kada ga je pritisnuo sistem za podizanje tokom postavljanja konstrukcije. Radnici na licu mjesta uspeli su da ga izvuku i on je hitno prevezen u bolnicu, ali je preminuo od zadobijenih povreda, potvrdila je vatrogasna služba države (CBMERJ).

"Nažalost, tehničar je preminuo u bolnici“, naveo je organizator koncerta Bonus Track u saopštenju.

Svjedoci su opisali incident kao iznenadan i haotičan. "Niotkuda smo vidjeli ljude kako trče, a kada smo pogledali, konstrukcija je bila na zemlji", rekao je Antonio Markos Ferera dos Santos.

"Ljudi su govorili da je jedan muškarac ostao zaglavljen ispod. Svi su potrčali da ga izvuku."

Koncert u Brazilu nakon svjetske turneje

Podsjetimo, nastup pjevačice Šakire u Brazilu dio je njene turneje "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", što u prevodu znači "Žene više ne plaču".

Turneja je započela prošle godine i prema podacima o zaradi i prodaji ulaznica proglašena je najuspješnijom ženskom turnejom u 2025. godini.

Album istog naziva objavljen je godinu dana ranije, a posebnu pažnju javnosti privukle su pjesme koje su mnogi povezivali sa njenim raskidom sa bivšim fudbalerom Žerarom Pikeom.