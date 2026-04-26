Dado Polumenta se oženio u dnevnoj sobi njegovih roditelja: Ovo je godinama krio o Ivoni, evo zašto je morao tako

Ivona Polumenta otkriva kako su se vjenčali u dnevnoj sobi njegovih roditelja, zbog papira i brzine. Njihova ljubavna priča je inspirativna.

Pjevač Dado Polumenta godinama je u skladnom braku sa suprugom Ivonom, sa kojom sada čeka i treće dijete, a nakon dvije djevojčice njihova porodica biće bogatija za sina.

Njegova supruga nedavno je prvi put progovorila o njihovom odnosu, otkrivši nepoznate detalje, poput toga da su se vjenčali u dnevnoj sobi pjevačevih roditelja.

"Iskreno, nešto što je najupečatljivije je da me ustvari nije zanimao i nijesam ga doživljavala tako kako sam ga poslije toga doživjela", rekla je Ivona.

I Dado je otkrio kako se upoznao sa lijepom suprugom.

"Kao iz one pjesme: 'dugo sam tu i dugo čekam da ova noć desi se, volim te već sa leđa, zato okreni se...', ja sam nju vidio s leđa. Ne da sam spazio, tih dana sam tražio djevojku za spot pjesme 'Talija' i vidio sam taliju. Htio sam sa njom da porazgovaram oko spota, tako je zaista bilo. Zamolio sam tog drugara koji drži taj lokal da je pozove ispred da izađe, kaže: 'Neće ti ona izaći', ja kažem: 'Nemoj mi to, samo mi je zovi, na minut mi treba'.

Mi smo razmijenili brojeve telefona, tako sam je na brzinu ubijedio da mi je dala broj telefona, ona me gleda u čudu. Dogovarali smo se da se vidimo, ja mogu preko nedjelje, ona ne može zbog fakulteta. Ja sam se probudio, shvatio da mi treba kontra od nje, crna djevojka, naljutio sam se... Ja sam rekao za crnu djevojku, on mi je rekao: 'Ne, ne, ne, samo pokupi Ivonu'. Ja otišao, pokupio sam je... Kad smo stali da snimamo, desila se magija! Mi smo snimali 18 sati", rekao je Dado, a onda otkrio na šta je najponosniji kada je riječ o njegovoj supruzi:

"Na sve ovo što je trenutno danas i u čemu uživamo – i djeci i domu i prijateljima... sve se promijenilo!"

Ivona o venčanju sa Dadom

"Je l' ima neki trenutak sa vjenčanja koji ćete pamtiti?", pitala je Sanja Ivonu u emisiji "Magazin In".

"Naše vjenčanje je jako specifično... mi smo se vjenčali u Švedskoj, pošto tamo živi njegova porodica i ja sam tamo rodila prvu ćerku. Morali smo sve to na brzinu da odradimo zbog papira, prezimena i priznavanja... Na kraju smo se vjenčali u dnevnoj sobi stana njegovih roditelja. Mislim da smo dobar primjer da to nije bitno, da nije mjerilo nekog gala slavlja.

Planirali smo, pošto nikada nijesmo napravili nikakvo gala slavlje, a imamo mnogo razloga za to sada već poslije toliko godina. Zakažemo vjenčanje za 5. jul ove godine, i matičara i sve uradimo – i ja zatrudnim, termin porođaja je 5. jul", rekla je Ivona u emisiji "Magazin In".

"Pričali smo mnogo o tebi i o ljubavi, čime te je Dado posebno lijepo iznenadio, kojim svojim odgovorom?", pitala je Sanja.

"Iskreno da ti kažem, ne iznenađuje me, uvijek je iskren. Kakav je iza kamera, takav je i ispred kamera. Uvijek je isti", rekla je Ivona.