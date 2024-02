BIVŠA ŽENA ZABRANILA DA JE SPOMINJE, NOVA KIDA! Udala za pjevača, rodila mu dvije ćerke i razbija kako izgleda

Ivona Polumenta se pohvalila izvajanom linijom slikama s Maldiva

Pjevač Dado Polumenta bio je u braku sa učiteljicom vjeronauke Selmom Mekić iz Novog Pazara, koja je sada i modna kreatorka. Njihov brak nije potrajao, a Selma je prošle godine na društvenim mrežama poručila da je "bivši muž, od kojeg se razvela prije 10 godina, više ne spominje".

Dado se nakon razvoda od Selme oženio Ivonom, s kojom je dobio dvije ćerke Aleu i Aliu. Par trenutno uživa na odmoru na Tajlandu, odakle je pjevačeva ljepša polovina objavila seriju slika i snimaka. Na njima se vidi njena izvajana linija, a dok je ona pokazivala "najljepšu plažu" na Tajlandu, svi su zurili u njeno tijelo u bikiniju.

Ivona je jednom otkrila čime ju je pjevač osvojio: "Iskreno, svojom dobrotom. Mi kada smo se vidjeli prvi put to je bilo u Novom Sadu. Sreli smo se ranije, slučajno u nekom kafiću gdje je on mene pitao da snimam spot s njim. Tu smo se gledali i znala sam da će baš on da bude ljubav mog života".