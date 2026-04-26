Džekson nakon fatalne ljepotice odabrao "neuglednu" da mu rađa naslednike: A onda joj 15 godina branio da vidi djecu

Majkl Džekson je svojevremeno odabrao Debi Rou da mu rodi djecu, a ona je bila primorana da igra po njegovim pravilima.

Film o Majklu Džeksonu danima izaziva oprečne komentare, a kako pišu strani mediji, zamišljeno je da se snimi i drugi dio u kojem će se detaljno obraditi i ono što se dešavalo na njegovom ranču "Neverland", ali i njegov odnos sa ženama i djecom.

Podsjetimo, kralj popa preminuo je 2009. godine, a iza sebe je ostavio troje djece – Princa Džeksona, Paris Džekson i Blenketa Džeksona, a svojevremeno su natpisi o njihovoj boji kože punili stranice tabloida.

Takođe je mnogima bilo nejasno zašto je od svih žena odabrao izrazitu bjelkinju za majku nasljednika. Podsjetimo, Princa i Paris dobio je sa istom ženom, Debi Rou, sa kojom je bio u formalnom braku od 1996. godine pa do 2000. godine.

Prije Debi, Majkl je bio u braku sa ćerkom Elvisa Prislija, slavnom ljepoticom Lisom Mari Prisli, te su mnogi bili iznenađeni kada je na njeno mjesto iznenada došla Debi, koju su tamošnji mediji svakodnevno razvlačili zbog "neugledne spoljašnjosti". U prevodu – smetalo im je što nije bila još jedna holivudska ljepotica.

Inače, Džekson je Debi poznavao nekoliko godina. Ona je bila medicinska sestra u ordinaciji dr Kleina koji je liječio Majkla Džeksona od vitiliga 1983. godine.

Priča za javnost bila je da su se Majkl i Debi družili godinama, a da su se zbližili onda kada se Majkl razveo od Lize Meri Prisli. Debi ostaje u drugom stanju, a kada je bila u šestom mjesecu, Džekson i ona rekli su "da".

Debi je kasnije pričala kako joj se Majkl žalio da se plaši da nikad neće imati djecu, te da je ona ta koja mu je prišla i ponudila se da mu rodi nasljednike.

Pisalo se da Džekson zapravo nikada nije bio intiman sa Debi, već da je ona bila nešto poput surogat-majke, a kada su se razveli u aprilu 2000. godine, ona mu je dala puna prava na starateljstvo nad Princom i Paris. Prema uslovima njihovog predbračnog ugovora, takođe je dobila nagodbu od osam miliona dolara, što je ekvivalentno oko 15 miliona dolara danas.

Nakon razvoda, Džekson je uz pomoć surogat-majke dobio najmlađeg sina Blenketa, a njen identitet nikada nije otkriven.

Kada je Majkl Džekson umro 2009. godine, brigu o djeci preuzela je Ketrin Džekson, majka Majkla Džeksona.

Zašto se Majkl Džekson odlučio za Debi?

Priča se kako Majkl nije volio sebe i svoj izgled. Smatrao je da je DNK porodice Džekson previše jak te da će djeca naslijediti njegov izgled, čime se nije ponosio i koji je želio da promijeni brojnim operacijama. Čak se jedno vrijeme smatralo da je koristio i donora sperme za Princa i Paris, iako je jasno da je Paris naslijedila muzikalnost upravo od njega.

Kada je reč o Debi, tek kada je Paris imala 15 godina počela je da se "druži" sa svojom biološkom majkom. Do tada joj nije bilo dopušteno da je viđa. A danas njih dve imaju prijateljski odnos, ali ne i odnos majka - ćerka.