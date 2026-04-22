Sin pjevačevog brata Džermejna igraće glavnu ulogu.

Izvor: Youtube printscreen/Lionsgate Movies

Biografski film o Majklu Džeksonu, pod nazivom "Majkl", još uvijek nije stigao u bioskope, a već je izazvao haos. Ovaj projekat najavljen je kao nova bioskopska senzacija, ali i pored toga, susreli su se sa brojnim problemima.

Jedan od glavnih razloga za buru reakcija jeste činjenica da su iz filma izbačeni dijelovi koji se odnose na optužbe za seksualno zlostavljanje djece. Prvobitna verzija scenarija uključivala je i taj dio Džeksonovog života, ali je tokom produkcije otkriveno da postoje pravne prepreke, tačnije, klauzule koje zabranjuju prikazivanje određenih osoba i događaja povezanih sa tim slučajevima.

Takođe, film je dobio i potpuno drugačiji završetak, umjesto da se bavi kontroverznim periodima, sada se završava na vrhuncu Džeksonove karijere, tokom ere albuma "Bad".

Vidi opis Film o Majklu Džeksonu još nije izašao, a već je napravio totalni haos: Ni riječi o najvećem skandalu Majkl Džekson bitboksuje The Jackson 5 "I Want You Back" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ MJFV Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube pritnscreen/ The Hors3man Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: printscreen/youtube/ thisworldhasjumpedtheshark Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Universal Pictures Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube pritnscreen/MJFV Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube Br. slika: 7 7 / 7

Ovo je izazvalo podijeljene komentare, te jedna strana smatra da je na ovaj način relanost "uljepšana" i zataškana, drugi smatraju da film i treba da se fokusira na njegovu karijeru, a ne skandale.

Takođe, film je izazvao sukobe u porodici Džekson. Majklova ćerka Paris javno je kritikovala ovaj projekat, ističući da se novac iz njegovog nasljeđa troši na pogrešan način. S druge strane, njegov bratanac Džafar, sin pjevačevog brata Džermejna, igraće glavnu ulogu.

Michael (2026) Official Trailer

Nasljednik nekadašnjih članova grupe "Jackson 5" odavno je u muzičkim vodama. Već sa 12 godina počeo je da pjeva i igra, a solo karijeru započeo je 2019. godine singlom "Got Me Singing".

Iako dolazi iz jedne od najpoznatijih muzičkih porodica na svijetu, Džafar se trudio da svoju karijeru gradi samostalno. Mnogi ističu da fizički i energijom nevjerovatno podsjeća na svog slavnog strica, što je i bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je dobio ovu ulogu.

Izvor: Nova/ MONDO