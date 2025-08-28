Vjerio se najstariji sin Majkla Džeksona: Princ ne voli da se eksponira, sada objavio lijepe vijesti

Princ i Moli su započeli vezu 2017. godine, kada je on imao 20 godina.

Izvor: FILES / AFP / Profimedia

Najstariji sin kralja popa Majkla Džeksona, Princ Džekson (28), podijelio je sa fanovima prelijepe vijesti – nakon osam godina veze zaprosio je svoju djevojku Moli Širmang.

Njih dvoje su godinama svoju ljubav čuvali daleko od očiju javnosti, ali su povremeno dijelili zajedničke trenutke putem Instagrama i pojavljivali se na crvenim tepisima.

Vjeridba posle 8 godina ljubavi

Princ je u utorak na Instagramu objavio niz fotografija koje bilježe njihovu vezu – od romantičnih putovanja i porodičnih trenutaka, pa sve do fotografije na kojoj se Moli smeška u društvu njegove bake, Ketrin Džekson (95).

"8 godina je iza nas, a beskonačno je tek pred nama. Moli i ja smo proveli mnogo vremena zajedno i stvorili nevjerovatne uspomene. Putovali smo po svijetu, diplomirali i mnogo porasli zajedno. Radujem se sledećem poglavlju našeg života i novim uspomenama koje ćemo graditi. Volim te, babs.“

Ljubav koja je sazrijevala kroz vrijeme

Princ i Moli su započeli vezu 2017. godine, kada je on imao 20 godina. Već godinu dana kasnije, govorio je o tome koliko se savršeno dopunjuju.

„Mislim da sam ja na određeni način, a ona je veoma… komplementarna, tako da se odlično balansiramo. Ja sam malo agresivniji, ona je nježnija. To nas drži u ravnoteži“, rekao je tada za People sin Majkla Džeksona.

Izvor: Kurir/ Mondo