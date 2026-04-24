"Ovo je samo dio mračne priče": Gledaoci bijesni zbog filma o Majklu Džeksonu, da li je istina o pjevaču zataškana

Film "Majkl" izazvao je potpuni haos čim je izašao.
Nova biografska drama "Majkl" ne vraća samo Majkla Džeksona na veliko platno, već ponovo otvara i staru raspravu o tome kako se, godinama nakon optužbi i 17 godina posle njegove smrti, oblikuje njegovo nasleđe.
Postoje stvari koje je gotovo nemoguće zamisliti kada je riječ o Majklu Džeksonu, a među njima je i prizor u kojem sam vozi autoputem kroz Los Anđeles, tiho pevajući novu pjesmu dok ide ka studiju.
Upravo takva scena pojavljuje se u ranoj verziji scenarija za film "Majkl", nadolazeći biografski spektakl koji bi mogao postati jedan od najvećih bioskopskih projekata godine, ali i još jedan važan korak u posthumnoj obnovi njegovog javnog imidža.
Priča o njemu odavno više nije samo priča o muzici. S jedne strane stoji jedan od najvećih američkih izvođača u poslednjih pola vijeka, umjetnik čiji je kulturni uticaj bio gotovo mitskih razmera. S druge strane ostaju optužbe za s*ksualno zlostavljanje djece koje ga prate još od ranih devedesetih. Džekson je 2005. godine oslobođen u jedinom krivičnom postupku koji je vođen protiv njega, ali su se nakon njegove smrti pojavile nove tužbe i javna svjedočenja.
Holivudski biografski filmovi o muzičarima rijetko su samo filmovi. Oni su pažljivo oblikovani projekti u kojima se hitovi, privatni život i javna percepcija stapaju u novu, zaokruženu priču. U slučaju Džeksona to je posebno osjetljivo, jer se ne pokušava samo oživjeti legenda, već i učvrstiti verzija njegovog nasleđa koja je najpovoljnija i komercijalno i reputaciono.
Film "Majkl" producira Grejem King, poznat po radu na filmu "Boemska rapsodija", dok su među producentima i izvršioci Džeksonove zaostavštine Džon Branka i Džon Meklejn. Režiju potpisuje Antoan Fukua, a glavnu ulogu tumači njegov nećak Džafar Džekson. U filmu se pojavljuju i Kolman Domingo, Nija Long i Majls Teler.
Ko kontroliše priču
Porodica Majkla Džeksona ima potpunu kontrolu nad njegovim imenom, muzikom i likom, što znači da snažno utiču na to koje će priče dobiti zvanični pečat i veliku vidljivost, a koje će ostati po strani. Upravo zato nije nevažno to što i "MJ mjuzikl" i film "Majkl" biraju periode pjevačevog života pre nego što su optužbe izbile u javnost. U oba slučaja gledaocu se nudi verzija Majkla Džeksona koju je lakše voljeti: genijalnog izvođača, perfekcionistu i čovjeka koji bježi od porodičnih trauma, ali ne i figuru oko koje se i dalje vode teške pravne i moralne bitke.
Ipak, ni u porodici oko toga nema potpunog jedinstva. Ćerka Majkla Džeksona, Paris Džekson, javno je prošle jeseni na Instagramu kritikovala ranu verziju scenarija, tvrdeći da su njene primjedbe ignorisane.
"Problem s tim biopicima jeste to što je to Holivud. To je zemlja fantazije. To nije stvarno", poručila je, dodajući da je "narativ pod kontrolom" i da u cijeloj priči ima "puno netačnosti" i "potpunih laži".
Ipak, i sama je priznala da će film vjerovatno zadovoljiti dio publike koji i dalje želi da vjeruje u idealizovanu verziju njenog oca.
Izazvao lavinu komentara
"Majkl“ ima 37% na sajtu Rotten Tomatoes, a ovo su samo neki od komentara i kritika:
USA Today mu daje 3 od 4 i piše:
"Džafar možda dijeli sa svojim pokojnim stricem osmijeh koji osvaja na prvi pogled, vitku građu i trepavice poput Bambijevih. Ali njegovi fluidni plesni pokreti — posebno u sceni gdje članove bande uči koracima iz spota za ‘Beat It’ — kao i smiren, tih način govora, dovedeni su do savršenstva."
The Daily Beast navodi:
"Sve ‘Thriller’, bez ikakve kontroverze — film nudi uzdižuću, publici dopadljivu verziju događaja koja je, uprkos vrhunskim imitacijama, samo pitomija polovina ove mračne priče."
29.8.1958. Majkl Džekson
The Independent piše:
"Sve što Majkl radi jeste da mehanički rekreira najpoznatije vizuelne momente Džeksonove karijere. Svakako je tako lakše. Zašto se truditi da prikažete ljudsko biće, kada ga možete jednostavno pretvoriti u proizvod?"
TheWrap zaključuje:
"Ne može se shvatiti ozbiljno, bez obzira na to koliko djeluje iskreno u slici i tonu. Jer to zapravo nije priča. Možda je nekada i bila, prije dodatnih snimanja. A možda i nije. U svakom slučaju, sada je to samo dugometražni PR, koji djeluje kao pokušaj kontrole štete"