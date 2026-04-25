Dečka iz Etiopije "kopiraju" Balensijaga i Kanje Vest? Od smeća, kesa i starih stvari pravi visoku modu

Kalu Putik je zvijezda modne scene iz Etiopije u usponu.

Mladi modni kreator iz Etiopije, Kalu Putik, postaje viralan zbog svog jedinstvenog i kreativnog sadržaja. Njegov rad se izdvaja po smjelom stilizovanju, originalnosti i prepoznatljivom vizuelnom identitetu, privlačeći sve veću pažnju na društvenim mrežama.

On za svoje fenomenalne kreacije koristi sve što nađe od jeftinog materijala - stare krpe, kese i karton, pa od toga stvara magiju.

S obzirom na modne trendove koji vladaju, mnogi su ubijeđeni da brend Balensijaga, ali i Kanje Vest, koji su poznati po ekscentričnim stilovima, upravo u mladim talentima nalaze inspiraciju za svoje kolekcije.

Evo kako zvuče komentari ispod Kaluovih videa:

"Zaštitite ovog dječaka i njegove dizajne", "Mislim da će Balensijaga ovo iskopirati", "Ovo dijete je genije! Kanje sigurno već kopira..." "Predstavnik Balensijage burkira let večeras za Etiopiju".