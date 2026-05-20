Izvor: kineska medijska grupa

(KMG) – „Odnosi Rusije i Kine dostigli su zaista neviđeni nivo“, izjavio je u utorak predsjednik Rusije, Vladimir Putin, u video obraćanju uoči državne posjete Kini.

Predsjednik Rusije istakao je da su redovne međusobne posjete i razgovori na najvišem nivou važan dio napora dvije zemlje za unapređenje bilateralnih odnosa i oslobađanje njihovog, kako je naveo, neograničenog potencijala.

„Posebna priroda rusko-kineskih odnosa ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, posvećenosti ostvarivanju obostrano korisne saradnje, dijalogu zasnovanom na poštovanju i međusobnoj podršci po pitanjima koja se tiču ključnih interesa obe države, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva”, rekao je Putin.

Podsjetio je da su Rusija i Kina prije 25 godina potpisale Sporazum o dobrosusjedstvu i prijateljskoj saradnji, koji je postavio čvrste temelje za strateške odnose i partnerstvo na obostranu korist.

Putin je rekao da Rusija i Kina aktivno proširuju kontakte u politici, ekonomiji i drugim oblastima, dok istovremeno šire humanitarnu razmenu i podstiču međuljudske kontakte.

„Zajedno činimo sve što može dodatno da produbi bilateralnu saradnju i unapredi sveobuhvatan razvoj naših zemalja“, rekao je Putin, dodajući da će upravo ta pitanja biti u središtu predstojećih razgovora u Pekingu.

Dodao je da cijeni posvećenost predsednika Kine, Si Đinpinga, dugoročnoj saradnji sa Rusijom.

„Uvjeren sam da nam naši prijateljski odnosi omogućavaju da pravimo najsmjelije planove za budućnost i da ih ostvarimo“, rekao je predsjednik Rusije.

„Trgovinska razmena između Rusije i Kine nastavlja da raste i odavno je premašila granicu od 200 milijardi američkih dolara, dok se plaćanja sada gotovo u potpunosti obavljaju u rubljama i juanima”, rekao je Putin.

Naveo je i da se realizuju veliki projekti u ključnim oblastima bilateralne saradnje. Nakon uspješno održanih Godina kulture Rusije i Kine, u januaru su pokrenute Godine obrazovanja Rusije i Kine, što predstavlja deseti zajednički bilateralni projekat u oblasti humanitarne saradnje.