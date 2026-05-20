Evropska unija razmatra mogućnost da bivši predsjednik Evropske centralne banke Mario Dragi ili nekadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel predstavljaju EU u potencijalnim pregovorima sa Vladimirom Putinom.

Vlade Evropske unije raspravljaju o tome da li bi bivši predsjednik Evropske centralne banke Mario Dragi ili bivša njemačka kancelarka Angela Merkel mogli da predstavljaju blok u potencijalnim pregovorima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, objavio je u srijedu Fajnenšal tajms.

Ministri spoljnih poslova razgovaraće o mogućim kandidatima na sastanku EU na Kipru sledeće nedelje, navodi se u izvještaju Fajnenšal tajmsa, koji se poziva na izvore upoznate sa tim pitanjem.

Evropske vlade odbacile su prošle nedelje predlog ruskog predsjednika da bivši njemački kancelar Gerhard Šreder, koji ima bliske odnose sa Putinom, predstavlja EU u mogućim budućim razgovorima sa Moskvom o bezbjednosti kontinenta. Putin je nagovijestio da bi bio spreman da pregovara o novim bezbjednosnim aranžmanima za Evropu.

Skepsa u Europskoj uniji

Ministri spoljnih poslova Evropske unije skeptični su prema tome da je Rusija spremna da prekine rat i iskreno pregovara o miru i bezbjednosti za Evropu.

EU sprovodi politiku izolacije Rusije od moskovske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Unija je uvela sankcije i imala je malo političkih i diplomatskih kontakata na visokom nivou sa Rusijom.

Međutim, pošto pregovori o okončanju sukoba koje predvode SAD slabo napreduju, dok se Vašington fokusira na rat u Iranu, pojedini evropski zvaničnici pozvali su EU da razmotri direktne razgovore sa Moskvom, koje bi mogao da vodi specijalni izaslanik.

Predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je da razgovara sa drugim liderima EU "kako bismo se organizovali i utvrdili šta nam je potrebno" za razgovor sa Rusijom kada dođe "pravi trenutak".