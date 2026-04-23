Živjela na ulici u siromaštvu: Najveća preljubnica na svijetu joj pomogla da postane najpoznatija džez na svijetu

Ela Ficdžerald prošla je trnovit put do svjetske slave, ali je upravo zahvaljujući svom izuzetnom talentu, upornosti i snazi uspjela da prevaziđe brojne prepreke i postane jedna od najuticajnijih pjevačica.

Ela Ficdžerald, jedna od najpoznatijih američkih džez pjevačica, s razlogom je nosila nadimke "kraljica džeza" i "prva dama pjesme". Tokom svoje impresivne karijere prodala je više od 40 miliona albuma širom svijeta.

Rođena je na današnji dan, 25. aprila 1917. godine u Njuport Njuzu, u saveznoj državi Virdžinija. Ubrzo nakon rođenja preselila se sa majkom u Jonkers, gdje su živeli u skromnim uslovima. Njena majka radila je u praonici veša, dok je očuh obavljao teške fizičke poslove. Nakon rođenja mlađe sestre, i sama Ela je morala rano da počne da radi kako bi pomogla porodici i doprinijela kućnom budžetu.

Njena majka preminula je 1931. godine, nakon čega se Ela seli kod tetke. Zbog čestih izostanaka iz škole, jedno vrijeme je provela i u popravnom domu, a već 1934. godine našla se sama na ulici.

Iako je detinjjstvo bilo teško, još od malih nogu sanjala je da postane plesačica. Prijavila se na jedno amatersko takmičenje na kojem je odnijela pobjedu, oduševivši publiku izvođenjem pjesama "Judy" i "The Object of My Affection". Taj nastup joj je otvorio vrata muzičkog svijeta, ubrzo je upoznala bubnjara i frontmena benda Čika Veba i pridružila se njegovom orkestru kao pjevačica.

Već 1935. godine snimila je svoju prvu pjesmu sa bendom, "Love and Kisses", a samo tri godine kasnije ostvarila je veliki proboj hitom "A-Tisket, A-Tasket", koji je zauzeo prvo mjesto na gotovo svim muzičkim listama.

Nakon smrti Čika Veba 1939. godine, Ela preuzima vođstvo nad bendom, koji ubrzo mijenja ime u "Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra", čime dodatno učvršćuje svoju poziciju na muzičkoj sceni.

Godine 1946. upoznaje Normana Granza, budućeg osnivača izdavačke kuće "Verve Records", i započinje značajnu saradnju s njim. Granz je bio poznat po svojim čvrstim stavovima o građanskim pravima i dosledno je odbijao svaki oblik diskriminacije u hotelima, klubovima i restoranima, čak i tokom turneja po američkom jugu.

Veliku podršku pružila joj je i čuvena glumica Merilin Monro, koju su zbog afere sa Kenedijem prozivali da je najveća preljubnica na svijetu, insistirala je da Ela nastupa u prestižnom klubu "Mocambo", koji ju je ranije odbijao zbog boje kože.

Na njenom prvom nastupu u ovom klubu, prema tadašnjim napisima, prisustvovali su oduševljeni Frenk Sinatra i Džudi Garland. U jednoj recenziji lista "Daily Variety" istaknuto je: "Ne postoji ljepše iskustvo od slušanja Ele kako pjeva ‘I Can’t Give You Anything but Love’ i ‘A-Tisket, A-Tasket’."

Svojim moćnim i prepoznatljivim vokalom ubrzo je osvojila publiku širom svijeta, pa tokom pedesetih i šezdesetih godina stiče nadimak "prva dama pjesme". Bila je poznata i po izuzetnoj sposobnosti da glasom imitira muzičke instrumente, a okušala se i na filmu, pojavila se u komediji-vesternu "Ride ’Em Cowboy", gdje je nastupila uz Bada Abota i Lua Kostela.

Prvu Gremi nagradu osvojila je 1958. godine, i to u kategorijama za najbolje solo džez izvođenje i najbolji ženski vokal, čime je dodatno učvrstila svoj status jedne od najvećih umjetnica svog vremena.

Pored izuzetnog muzičkog talenta, Ela Ficdžerald bila je poznata i po svom humanitarnom radu. Posebno se zalagala za prava djece i redovno je izdvajala dio svojih prihoda za organizacije koje su pomagale mališanima u teškim životnim uslovima.

Godine 1993. osnovala je humanitarnu organizaciju "Ella Fitzgerald Charitable Foundation", čiji je rad bio usmjeren na pomoć djeci koja odrastaju u rizičnim i siromašnim sredinama.

Svoju poslednju muzičku ploču objavila je 1989. godine, dok je poslednji javni nastup održala 1991. u Njujorku. "Lejdi Ela", kako su je mnogi zvali, preminula je 15. juna 1996. godine u 80. godini, u svom domu na Beverli Hilsu, od posledica dijabetesa.

Tokom bogate karijere sarađivala je sa velikanima poput Frenka Sinatre, Luisa Armstronga i Kaunta Besija. Za gotovo šest decenija rada snimila je više od 200 albuma i preko 2000 pjesama, ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji muzike.

Za svoj doprinos umjetnosti dobila je brojna priznanja, među kojima su i Nacionalna medalja umjetnosti, koju joj je dodijelio Ronald Regan, kao i Predsjednička medalja slobode, koju joj je uručio Džordž H. V. Buš.

Na devedesetu godišnjicu njenog rođenja, Američka poštanska služba odala joj je počast izdavanjem poštanske marke sa njenim likom.

Iste godine objavljen je i posvetni album "We All Love Ella: Celebrating the First Lady of Song", na kojem su brojni umjetnici, poput Kvin Latife, Gledis Najt i Ete Džejms, izveli neke od njenih najpoznatijih pjesama.